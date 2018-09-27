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بنـــوك
البنوك تضيف 316 ألف حساب جديد بينها 35 % لسيدات
الخميس 27 سبتمبر 2018 09:17 م
حساب بنكي - مصرفي
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حساب بنكي - مصرفي
كتب- سيد بدر:
كشف البنك المركزي عن نجاح القطاع المصرفي في فتح 316 ألف حساب لعملاء جدد بدون مصاریف وبدون حد أدني لفتح الحساب، خلال فعاليات اليوم العربي للشمول المالي نهاية أبريل الماضي.
وأوضح في التقرير السنوي للاستقرار المالي، إن نسبة حسابات بلغت السیدات 35% وحسابات الشباب 33% بالإضافة إلي فتح 18 ألف محفظة إلكترونیة ونشر ورعایة أنشطة التثقیف المالي لعدد 1.5ملیون مستفید.
ويعد هذا هو العام الثاني الذي يشارك فيه البنك المركزي والبنوك المصرية في احتفاليات اليوم العربي للشمول المالي.
ولفت إلى أن استراتيجيته لتحقيق الشمول المالي ترتكز على عدة محاور تتلخص في العمل على تھیئة بیئة تشریعیة وبنیة تحتیة مالیة مناسبة، إنشاء قاعدة بیانات شاملة لقیاس مستویات الشمول المالي علي جانبي العرض والطلب للأفراد والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة.
وكذلك تحدید الفجوات، وتحقیق الحمایة المالیة للمستھلك لزیادة الثقة في القطاع المصرفي و النظام المالي، بالإضافة إلى تطویر خدمات ومنتجات مالیة تلبي احتیاجات كافة فئات المجتمع، إلى جانب الاھتمام بالتثقیف والتوعیة المالیة، ونشر الخدمات المالیة الرقمیة.
وأضاف أن الانضمام للتحالف الدولي للشمول المالي الذي يضم 90 دولة أسهم في الاطلاع على أفضل الممارسات الدولیة في ھذا المجال وتبادل الخبرات العملیة مع البنوك المركزیة للدول الأعضاء .
ونوه إلى أنه على المستوى المحلي، أطلق البنك المركزي المصري عدد من المبادرات التي تستھدف تھیئة الظروف الملائمة التي تمكن المواطنین من استخدام الخدمات المالیة المختلفة لا سیما الفئات المھمشة، وذلك عن طریق إتاحة تلك الخدمات بأسعار مناسبة
وتطرق إلى التوجه لتوفیر التمویل اللازم للشركات متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة، ومن ثم تمكین تلك الشركات من الاستثمار والنمو وخلق المزید من فرص العمل.
أما على المستوى المؤسسي، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري في نوفمبر 2016علي إنشاء الإدارة المركزیة للشمول المالي، والتي تتولى تنسیق جھود الشمول المالي بالتشاور مع الأطراف المعنیة في الدولة.
كما تم أیضا إنشاء لجنة داخلیة للبیانات بالبنك المركزي المصري والتي تختص بتحدید المؤشرات التي یمكن من خلالھا قیاس مستوى الشمول المالي على مستوى الدولة وتجمیع البیانات والمعلومات في ذات الشأن وتطویر تلك المؤشرات.
وعلى مستوى التعليمات قال المركزي إنه يجري إصدار تعلیمات بشأن حمایة حقوق العملاء مالیاً بما یضمن حصول العملاء على حقوقھم عند كافة مراحل تعاملاتھم المصرفیة، بالإضافة إلي تحسین نوعیة وجودة الخدمات المالیة المقدمة، كما تھدف التعلیمات إلي تقدیم آلیة واضحة للشكاوي طرف البنوك وتعریف العملاء بھا مما یسھم في زیادة إقبالھم على التعامل مع البنوك.
الشمول المالي
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