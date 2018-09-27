عمومية الدلتا للأسمدة تقر استمرارها رغم تجاوز الخسائر 2.5 مليار جنيه

رئيس الشركة القابضة: أتابع الموقف البيئى للشركة لحظة بلحظة

نبيل مكاوى: 120 مليون جنيه خسائر متوقعة العام الحالى.. والتحول للربحية خلال موازنة 2020/ 2021





عصام عميرة





أقرّت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الدلتا للأسمدة، التابعة للقابضة للكيماويات، اليوم، استمرار نشاط الشركة رغم تجاوز خسائرها المرحّلة 2.5 مليار جنيه.





واعتمدت الجمعية العامة للشركة، خلال اجتماعها برئاسة رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، نتائج أعمال الشركة عن العام المالي الماضي 2017/ 2018، وخسرت 712 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 500 مليون جنيه عن العام السابق له.





وقرر رئيس الجمعية العامة عماد الدين مصطفي, تشكيل لجنة خلال الأسبوع المقبل؛ لبحث ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات, وتكليف اللجنة بعرض تقرير مفصل على أوضاع الشركة خلال شهرين، وعدم إخلاء مسئولية مجلس إدارة الشركة.





وقال مصطفى إن هناك متابعة مستمرة لحظة بلحظة؛ لمتابعة الموقف البيئى للشركة لعدم تكرار قرار الغلق السابق, والذى أدى إلى خسائر للشركة تقدر بـ260 مليون جنيه، بحسب رئيس الدلتا للأسمدة.





وبلغت قيمة الخسائر المرحّلة 2.5 مليار جنيه, ويبلغ رأس المال المرخص به 1.2 مليار جنيه, ووصلت قيمة إيرادات الشركة خلال العام المالى المنتهى إلى 1.4 مليرا جنيه مبيعات محلية وخارجية، منها 445 مليون جنيه قيمة الصادرات.





وأضاف مصطفى أن "القابضة الكيماوية" تسعى لإعادة تأهيل المصانع القائمة من الأسمدة بحيث تعمل بالطاقة القصوى، وعائد اقتصادى مرتفع بالتوازى مع إضافة خطوط إنتاج جديدة، لافتًا إلى أنه جارٍ اختيار استشارى عالمى فى تلك الصناعة لتطوير شركتى الدلتا والنصر للأسمدة.





كان عماد الدين مصطفى قد قال، لـ"المال"، فى وقت سابق, إن التكلفة الاستثمارية لإنشاء وحدة جديدة تتكلف 140 مليون دولار، وجارٍ التفاوض مع 3 بنوك لتدبير التمويل اللازم, لإنشاء وحدة إنتاج حامض النيتريك، هى: البنك الاهلى المصرى وبنك قطر الوطنى وبنك التجارى الدولى.







