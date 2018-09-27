صعود طفيف للبورصة فى ختام تعاملات الأسبوع

البورصة 6





رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية الأسبوع، على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.14 % عند مستوى 14632 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.43% عند 698 نقطة، كما صعد «EGX100»الأوسع نطاقا 0.17% إلى 1784 نقطة، وهبط المؤشر الخمسينى 0.38% عند 2271 نقطة، بينما صعد العشرينى 0.06% عند مستوى 14172 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 1.9 مليار جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للشرء، بصافى قيم تداولات 85 مليون جنيه و176.9 مليون جنيه و179.1 مليون و73.5 مليون و12.7 مليون على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيم تداولات 527.3 مليون جنيه.



وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 58 سهما من إجمالى 173 متداولة، بينما هبط 75 وبقى 40 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات العربية والأجنبية، حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.77% عند مستوى 14612 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.76% عند مستوى 695 نقطة.