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سيــارات
بالصور| EIT تطرح كيا بيجاس بمعرض أوتوماك - فورميلا
الخميس 27 سبتمبر 2018 06:17 م
كيا بيجاس
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كيا بيجاس
شريف عيسى
قدمت المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT، وكلاء سيارات كيا فى مصر، كيا بيجاس الجديدة خلال فاعليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك - فورميلا"، والذى انطلقت فاعلياته أمس الأربعا، وحتى ٣٠ سبتمبر الجارى.
وجاءت بيجاس خلال المعرض بفئة واحدة فقط وهى هاي لاين، والمدعومة بمحرك ١٤٠٠ سى سى، بقوة ٩٥ حصان، وعزم ١٣٥ نيوتن.متر، بناقل حركة أتوماتك مكون من ٤ سرعات.
كما قدمت EIT بجناحها بمعرض أوتوماك الجيل الجديد من جراند سيراتو، وريو الجديدة كليًا، وطراز سييد، وكيا سورينتو المنتمية لفئة SUVs، وطراز سبورتاج أكتر الطرازات مبيعا لكيا فى السوق المحلية.
وتتوافر ريو الجديدة كليا عبر ٣ فئات بسعر يبدأ من ٢٨٠ ألف جنيه، وحتى ٣٣٥ ألف جنيه.
كما يتوافر الجيل الجديد من كيا جراند سيراتو بأربعة فئات بأسعار تبدأ من ٣٣٠ ألف جنيه، حتى ٤٢٠ ألف جنيه.
وأعلنت EIT عن توافر طراز كيا سييد هاتشباك عبر فئتين بسعر يبدأ من ٣٦٥ ألفا، وحتى ٣٩٥ ألف جنيه.
وقرر وكيل كيا فتح باب الحجز على طراز كيا سورينتو بأسعار تبدأ من ٧٧٠ ألف جنيه، على أن يتم التسليم قبيل نهاية العام.
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