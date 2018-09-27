سبينالكس تحصل على موافقة بنشر الدعوى للمرحلة الثانية من الاكتتاب

رجب عز الدين









وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بنشر دعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى الأسهم المتبقية من زيادة رأس المال.





ومن المقرر نشر دعوة الاكتتاب فى الأسهم المتبقية البالغ عددها 7.3 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم، وبنفس شروط الاكتتاب الواردة بالإعلان السابق.





وأعلنت الشركة، فى وقت سابق، أنه تم تغطية الاكتتاب لزيادة رأس المال في المرحلة الأولى بنحو 67.14% على نحو 15.10 مليون سهم من الأسهم المطروحة للاكتتاب.





ووافقت عمومية الشركة، فى أغسطس، على زيادة رأس المال المصدر من 596.4 مليون جنيه إلى 641.4 مليون جنيه، عبر دعوى قدامى المساهمين للاكتتاب.



