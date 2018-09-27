كالكاليست: استهلاك مصر للغاز 7 أضعاف السوق الإسرائيلية

الغاز الإسرائيلي





عادل عبد الجواد



أشار موقع "كالكاليست" الإسرائيلي إلي أن استهلاك الغاز في مصر يبلغ حوالي 60 إلى 70 مليار متر مكعب سنويا، أي ما يقرب من 7 أضعاف السوق الإسرائيلية- حسبما ذكر الموقع.



وقال وزير الطاقة الإسرائيلي "يوفال شتاينيتس"، أمس، إن إعادة تأهيل خط أنابيب الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل إلى جانب استكمال بناء خط أنابيب الغاز إلى الأردن، سيربط دول محور السلام ببنية تحتية إقليمية للغاز.



وأضاف الموقع أن الغرض من الاستحواذ على خط أنابيب الغاز المصري هو الحفاظ على المصالح الاقتصادية من جهة والرغبة في إقامة علاقات تجارية مع الدول المجاورة من جهة أخري.



وتساءل الموقع الإسرائيلي عن حجم احتياج مصر إلى الغاز الإسرائيلي، مضيفا أن مصر تمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز، بعضها أكبر من تلك الموجودة في إسرائيل.

