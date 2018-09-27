جلسات استماع ضحايا مرشح ترامب للمحكمة العليا تتصدر مواقع التواصل عالميا

أحمد صبرى









تصدرت مناقشات مواقع التواصل الاجتماعي ترند "جلسات استماع كافيناف" "#KavanaughHearings"، حيث تصدّر المركز الأول على موقع التدوينات المصغرة على الترند العالمى والمحلى لعشرات الدول، إضافة إلى متابعة الجلسة من قِبل الملايين، حيث بدأت الجلسة فى الرابعة عصرًا اليوم.





ويستمع الآن الكونجرس الأمريكى من قِبل لجنة قضائية تتبعه، للدكتورة كرستين فورد، التى تعرضت للتحرش والابتزاز الجنسي من قِبل كافيناف، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعضوية المحكمة العليا الأمريكية بعد، حيث بدأ الاستماع للاتهامات بعد إعلان ثالث امرأة أنها تعرضت للتحرش من قِبل المرشح.



