EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
جلسات استماع ضحايا مرشح ترامب للمحكمة العليا تتصدر مواقع التواصل عالميا
الخميس 27 سبتمبر 2018 05:51 م
تويتر
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
استطلاع: أي مرشح سيطيح بترامب في انتخابات 2020
مرشح ترامب لمنصب وزير الدفاع: عاصمة إسرائيل تل أبيب
مرشح ترامب لوزارو الدفاع: أمريكا يجب أن تستعد للتصدي لروسيا
تويتر
أحمد صبرى
تصدرت مناقشات مواقع التواصل الاجتماعي ترند "جلسات استماع كافيناف" "#KavanaughHearings"، حيث تصدّر المركز الأول على موقع التدوينات المصغرة على الترند العالمى والمحلى لعشرات الدول، إضافة إلى متابعة الجلسة من قِبل الملايين، حيث بدأت الجلسة فى الرابعة عصرًا اليوم.
ويستمع الآن الكونجرس الأمريكى من قِبل لجنة قضائية تتبعه، للدكتورة كرستين فورد، التى تعرضت للتحرش والابتزاز الجنسي من قِبل كافيناف، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعضوية المحكمة العليا الأمريكية بعد، حيث بدأ الاستماع للاتهامات بعد إعلان ثالث امرأة أنها تعرضت للتحرش من قِبل المرشح.
وتضامن العديد على مواقع التواصل الاجتماعي مع كرستين فورد بعد بكائها أثناء إدلائها بشهادتها، حيث تحدثت عن محاولته اغتصابها بشكل قاس، مؤكدين أن رفض مرشح ترامب واجب أخلاقى؛ لمواجهة تلك الظاهرة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا