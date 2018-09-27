EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
مصر لصناعة الكيماويات تربح 139 مليون جنيه العام الماضي
الخميس 27 سبتمبر 2018 05:40 م
مصر لصناعة الكيماويات
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
مؤشر الكيماويات يصعد منفردا.. و"الخدمات والمنتجات الصناعية" الهابط الأبرز
مؤشر قطاع الكيماويات ينجو من الهبوط الجماعى
مؤشر الكيماويات الأكثر صعودًا في البورصة بنسبة 3.01%
مصر لصناعة الكيماويات تشتري سيارات مجهزة بقيمة 2.9 مليون جنيه
النعيم توصي بشراء سهم مصر لصناعات الكيماويات بدعم زيادة المبيعات
كيماويات
عصام عميرة
حققت شركة مصر لصناعة الكيماويات إيرادات بلغت 400 مليون جنيه خلال موازنة 2017/2018، وذلك مقارنة بـ158 مليون جنيه خلال العام السابق له.
وتحولت الشركة للربحية خلال العام الماضي، وسجلت مكاسب 139 مليون جنيه صافي ربح بعد خصم الضريبة، وذلك مقارنة بخسائر 24 مليون جنيه للعام المالي 2016/2017.
وقال سمير الخولي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن عملية التطوير الشاملة التي تمت خلال العام الماضي من الأسباب الرئيسية للتحول للربحية.
وأضاف أن الشركة نجحت في إعادة العملاء السابقين من الشركات المنافسة، لافتا إلى أن الشركة تصدر منتجات للخارج لأكثر من دولة، أبرزها السعودية ولبنان والسودان وليبيا وجيبوتي.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا