مصر لصناعة الكيماويات تربح 139 مليون جنيه العام الماضي

كيماويات





عصام عميرة



حققت شركة مصر لصناعة الكيماويات إيرادات بلغت 400 مليون جنيه خلال موازنة 2017/2018، وذلك مقارنة بـ158 مليون جنيه خلال العام السابق له.



وتحولت الشركة للربحية خلال العام الماضي، وسجلت مكاسب 139 مليون جنيه صافي ربح بعد خصم الضريبة، وذلك مقارنة بخسائر 24 مليون جنيه للعام المالي 2016/2017.



وقال سمير الخولي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن عملية التطوير الشاملة التي تمت خلال العام الماضي من الأسباب الرئيسية للتحول للربحية.



وأضاف أن الشركة نجحت في إعادة العملاء السابقين من الشركات المنافسة، لافتا إلى أن الشركة تصدر منتجات للخارج لأكثر من دولة، أبرزها السعودية ولبنان والسودان وليبيا وجيبوتي.