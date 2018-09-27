فوائد وأقساط الديون بالموازنة ستقترب من تريليون جنيه

محمد معيط - وزير المالية

مها أبو ودن



ذكرت عدة تقارير اقتصادية، أخرها تقرير بنك استثمار برايم، أن حجم التزامات الديون الحكومية خلال العام المالى الجارى 2018/2019، ستصل 950 مليار جنيه، مخالفة بذلك قيمة الالتزامات التى قدرها مشروع موازنة العام نفسه بنحو 817 مليار جنيه، وذلك بسبب زيادة أسعار الفائدة التي تدفعها الحكومة للسندات وأذون الخزانة، غير أن استمرار الزيادات الكبيرة في سعر برميل النفط، ستضيع مزيد من المليارات التي ستدفعها هذا للعام، لتقترب إجمالي الالتزامات من تريليون جنيه.



وتلقى ارتفاعات أقساط وفوائد الديون بظلالها على قيمة ونسبة العجز الكلى المستهدفة خلال العام، لترتفع هى الأخرى رغم تشديدات رئيس الجمهورية بعدم تخطى العجز القيمة المقدرة بمشروع الموازنة.



وفى رده على سؤال "المال" حول قيم التزامات الديون المتوقعة بعد التغييرات الأخيرة فى سعر الفائدة والبترول، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن زيادات أسعار البترول والفائدة سيكون لها أثر سلبى على قيمة فوائد الديون المقدرة فى مشروع الموازنة بقيمة 540 مليار جنيه، وسترتفع مدفوعة بهذين العاملين نتيجة لارتفاع تكلفة تمويل الطروحات الحكومية وتمويل استيراد البترول.



وقال معيط: "لن يكون لهذين العاملين تأثير على أقساط الديون فهى ثابتة".



وأشار إلى أن الوزارة تسعى لإيجاد بدائل تمويلية أقل تكلفة بدليل أنها ألغت 4 عطاءات لم تتناسب أسعار فائدتها مع الأسعار التى ترغب الوزارة فى البيع بها.



وأكد معيط أنه ربما يكون للتغيرات الاقتصادية العالمية تأثيرات سلبية على كافة الأسواق الناشئة، لكن مصر استطاعت تخطى أزمة الأسواق الناشئة بأقل الخسائر بسبب تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى المدعوم من صندوق النقد الدولى.



الوضع مطمئن ولا يدعو للقلق



وأوضح معيط أنه لم تتم مراجعة أرقام الموازنة الحالية حتى الآن، لكن سيكون هناك مراجعة بعد نهاية الربع الأول نهاية الشهر الجارى، مضيفًا: "سنصارح المجتمع بأى مشكلات إذا طرأت، لكن حتى الآن الوضع مطمئن ولا يدعو للقلق".



وفى نفس الشأن، توقع بنك الاستثمار "برايم"، ارتفاع فوائد وأقساط ديون الدولة لـ950 مليار جنيه بالعام الحالي، بينما أعلن وزير المالية، موخرًا، أن إيرادات الدولة المستهدفة للعام المالي الجاري تبلغ 989 مليار جنيه يسدد منها 817 مليارًا كفوائد وأقساط ديون، أي أن توقع برايم يزيد عن توقعات الحكومة بفارق 16.27%.



واعتمد محللي بنك الاستثمار في توقعاتهم على الزيادة الكبيرة في معدلات الفائدة على الأذون والسندات، التي تلامس 20٪، مقابل 14.5٪ بنت عليها الحكومة تقديراتها لالتزامات العام المالي، عند إعداد الموازنة.



أسعار البترول



وتلقى أيضا ارتفاعات أسعار البترول العالمية بظلالها على حجم وقيمة العجز المقدر بالموازنة، بسبب ارتفاعها إلى مستويات أعلى من المقدرة فى مشروع موازنة العام المالى الجارى 67 دولارًا للبرميل.



ورغم الخفض المستمر في عدم الطاقة، إلا أن زيادة سعر برميل النفط إلى 80 دولارًا، سيحمل الحكومة مزيد من النفقات، بشكل يدفعها لمزيد من الاستدامة لتلبية طلبات استيراد الوقود، وأكدت وزارة المالية أن كل دولار زيادة في سعر برميل النفط، ينعكس في صورة زيادة في عجز الموازنة بنحو ٤ مليارات جنيه.



وقُدر العجز الكلى بمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالى (2018/2019)، بنحو 438 مليارًا و594 مليون جنيه (8.4 % من الناتج المحلى الإجمالى) بزيادة قدرها 7.5 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة للسنة المالية الحالية 2017/2018 والبالغة 430.8 مليار جنيه (9.8% من الناتج المحلي الإجمالى).



وفى هذا الشأن، قال وزير المالية، خلال لقاء له بالغرفة الفرنسية، الثلاثاء، إن أسعار البترول ارتفعت إلى 81 دولارًا للبرميل، مشيرًا إلى أن الحكومة أجلت تطبيق انفاقية التحوط ضد مخاطر أسعار الوقود التى كانت قد وقعت عليها قبل أسابيع، بسبب انفلات سعره العالمى ولحين تكشف أوضاع السوق لاسيما مع احتدام الوضع بين أمريكا وإيران.



وقال أشرف العربى، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الطاقة بالبرلمان، إن ضغوط زيادة أسعار البترول عالميًا بجانب ارتفاع أسعار الفائدة وترقب قرار الفيدرالى الأمريكى برفع الفائدة نهاية العام، ستؤدى إلى اقتراب قيمة التزامات الديون من تريليون جنيه العام الحالي.



قفزات أخرى متوقعة في أسعار البترول



وأكد العربى أن ارتفاع حجم الديون بسبب سعر الفائدة سينعكس على قيمة العجز، مشيرًا إلى الحكومة الحالية تواجه مشكلات خارجية لن تتمكن من السيطرة عليها، لاسيما أن تقديرات الموازنة العامة لم تتحرى الدقة فى تقدير سعر العملة فربطت الدولار عند 17.25 جنيه فيما كان يسجل وقتها وحتى الآن 18 جنيهًا، كما ربطت سعر البترول عند 67 دولارًا للبرميل، وكانت تسجل فى يونيو الماضى، وقت وضع المشروع 76 دولارًا ووصلت الآن إلى 81 دولارًا.



وأشار العربى إلى أن تتخطى متوسط سعر البترول خلال العام الجارى الـ 85 دولارًا للبرميل، مقابل 76 مقدرة بالموازنة ما يضغط على قيمة العجز.



ومنذ يومان قالت صحيفة لوفيجارو الفرنسية أن سعر برميل النفط الذي تضاعف 3 مرات منذ الهبوط الكبير في 2016، سيصل إلى 100 دولار مطلع 2019.



وفى هذا الشان، قال وزير المالية، إن الحكومة لديها تكليف رئاسى بعدم تخطى العجز الكلى القيمة المقدرة فى مشروع موازنة العام الجارى.



وتوقعت تقارير اقتصادية بلوغ أسعار البترول 90 دولارًا بنهاية العام الجارى 2018، مما يضع الحكومة فى مأزق تدبير تمويلات استيراده.



وتابع العربى: "أتخوف من لجوء الحكومة إلى تعجيل قرار تحرير أسعار الوقود، ليصبح قبل نهاية العام المالى الجارى للسيطرة على الدعم.



وقبل أسبوعان، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع رئيس الوزراء ووزير المالية، وقال بين المتحدث الرئاسي إن الرئيس شدد على عدم تخطي عجز الموازنة المستهدف للعام المالي الحالي، ووجه الحكومة بالبحث عن أفكار جديدة لزيادة موارد الدولة.



ضغوط أسعار الفائدة



تمثل ضغوط أسعار الفائدة حالياً حجر عثرة أمام تمويل المصروفات الجارية، ما دفع وزارة المالية لإلغاء الطرح الرابع لأدوات خزانة سيادية -الإثنين- فيما قدرت مصادر أن سعر الفائدة على هذا الطرح بلغ 20.5%.



وألغت وزارة المالية، عطاءين لبيع سندات لأجل 5 و10 سنوات، بقيمة 3 مليارات جنيه بعدما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة.



وتلك هي المرة الرابعة على التوالي التي تلغى فيها عطاءات سندات بسبب طلب عوائد تراها وزارة المالية "خارج الحدود المنطقية"، حسبما ذكرت فى بيان عند إلغاء عطاءين مماثلين في وقت سابق هذا الشهر.



كانت وزارة المالية قالت عند إلغاء عطاءي سندات سابقين هذا الشهر، إن أسعار العائد المطلوبة ”لا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني.. وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة“.



وتستهدف وزارة المالية الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى 14.7% مقارنة مع 18.5% في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو، وبنت تقديراتها لنفقات فوائد الديون على هذا الأساس.



وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.



فى نفس السياق، قال العربى: "لا أتخوف فقط من تراكم الالتزامات خلال العام الجارى، لاسيما مع تو قعات استمرار نفس المشكلات المتعلقة بالأسواق الناشئة واسعار الفائدة لمدة طويلة".