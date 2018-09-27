رجب عز الدين









أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" تغطية الاكتتاب فى المرحلة الثانية لزيادة رأس المال المصدر بنسبة التغطية 100,12%.





وقالت الشركة إنه تم الاكتتاب في 15.08 مليون سهم، خلال الفترة من 16 سبتمبر حتى 24 سبتمبر الحالي، بنسبة تخصيص بلغت 99,88%.





وأعلنت "كيما" فى 4 سبتمبر الحالي تغطية الاكتتاب في المرحلة الأولى لزياة رأس المال بنحو 93.85%.





ووافقت عمومية الشركة، فى يونيو الماضى، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 3.16 مليار جنيه إلى 4.3 مليار جنيه، عبر اكتتاب لقدامى المساهمين.



