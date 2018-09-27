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بورصة وشركات
تغطية المرحلة الثانية لاكتتاب زيادة رأسمال كيما بنسبة 100%
الخميس 27 سبتمبر 2018 05:38 م
الصناعات الكيماوية الحديثة كيما
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الصناعات الكيماوية الحديثة كيما
رجب عز الدين
أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" تغطية الاكتتاب فى المرحلة الثانية لزيادة رأس المال المصدر بنسبة التغطية 100,12%.
وقالت الشركة إنه تم الاكتتاب في 15.08 مليون سهم، خلال الفترة من 16 سبتمبر حتى 24 سبتمبر الحالي، بنسبة تخصيص بلغت 99,88%.
وأعلنت "كيما" فى 4 سبتمبر الحالي تغطية الاكتتاب في المرحلة الأولى لزياة رأس المال بنحو 93.85%.
ووافقت عمومية الشركة، فى يونيو الماضى، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 3.16 مليار جنيه إلى 4.3 مليار جنيه، عبر اكتتاب لقدامى المساهمين.
ويبلغ رأسمال الشركة 2.27 مليار جنيه، موزعًا على 632.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
البورصة المصرية
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما
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