العربية: الكاف: حرمان النادى الأهلى من جماهيره مباراتين

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، اليوم، حرمان النادي الأهلي المصري من جماهيره مباراتين، وتغريمه 20 ألف دولار، وذلك بعد هتافات مسيئة أطلقها المشجعون خلال مباراة هوريا الغيني نهاية الأسبوع الماضي.





وذكرت شبكة قناة العربية أن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أكد أن جماهير الأهلي المصري لن تستطيع حضور مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام وفاق سطيف الجزائري والتي تقام في الثاني من أكتوبر المقبل.





ووفقاً لقرار الاتحاد الأفريقي، فإن جمهور الأهلي سيخضع إلى جلسات تثقيفية، إضافة إلى حرمانه من حضور المباريات والغرامة المالية المفروضة على النادي.