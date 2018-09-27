EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
العربية: الكاف: حرمان النادى الأهلى من جماهيره مباراتين
الخميس 27 سبتمبر 2018 05:35 م
فريق الأهلي
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
وفاق سطيف يطيح بالوداد "حامل اللقب" وينتظر الفائز من الأهلي وحوريا
فريق الأهلي
خالد بدر الدين
قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، اليوم، حرمان النادي الأهلي المصري من جماهيره مباراتين، وتغريمه 20 ألف دولار، وذلك بعد هتافات مسيئة أطلقها المشجعون خلال مباراة هوريا الغيني نهاية الأسبوع الماضي.
وذكرت شبكة قناة العربية أن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أكد أن جماهير الأهلي المصري لن تستطيع حضور مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام وفاق سطيف الجزائري والتي تقام في الثاني من أكتوبر المقبل.
ووفقاً لقرار الاتحاد الأفريقي، فإن جمهور الأهلي سيخضع إلى جلسات تثقيفية، إضافة إلى حرمانه من حضور المباريات والغرامة المالية المفروضة على النادي.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا