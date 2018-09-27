البورصة تسترد 21 مليار جنيه من خسائرها السابقة بنهاية أسبوع التعافي

البورصة المصرية

ارتفاعات جماعية للمؤشرات



منى عبد الباري:



ربحت البورصة المصرية الأسبوع الحالي، والذي حققت فيه تعافيا 21 مليار جنيه لرأس المال السوقي، واكتست المؤشرات باللون الأخضر، محققة ارتفاعات متباينة.



وكانت البورصة، شهدت الأسبوع الماضي خسائر قوية على صعيد رأس المال السوقي، والذي خسر 70 مليار جنيه دفعة واحدة، والمؤشرات التي تراجعت بشكل جماعي 8%، بضغط عدة عوامل شملت مبيعات محلية قوية، استعدادا لحشد السيولة للطروحات المرتقبة في الربع الرابع بالعام، وعدم وجود محفزات تدفع السوق نحو الصعود.



وأغلق رأس المال السوقي الأسبوع الحالي، عند 801 مليار جنيه، رابحا 21 مليارا، مقارنة بإغلاقات 780 مليارا الأسبوع الماضي.



كما استردت المؤشرات خلال الأسبوع جزءا من الخسائر السابقة لتتراوح ارتفاعاتها بين أكثر من 2%، ونحو 4%، بقيادة المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 3.9% ليغلق عند 14632 نقطة، كما صعد مؤشر "EGX70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.2% مغلقا عند 698.7 نقطة، ومؤشر "EGX100" الأوسع نطاقا بنسبة 2.5%، مغلقا عند 1784 نقطة.



ويتوقع بنك استثمار فاروس، أن تواصل السوق تعافيها من موجة الهبوط الأخيرة، والعودة لمستويات التداول المعتادة عند 15,300 نقطة، كما يُرجح أن تسير السوق عرضيًا بين 15,300 و15,800 نقطة.



وأوصى عبدالرحمن متولي، رئيس قسم التحليل الفني ببنك الاستثمار بشراء عدد من الأسهم القيادية، والتي يتم إداراتها بشكل جيد ، وتلك المستفيدة من تراجع العملة المحلية.



وأشار إلى أنه من بين هذه الأسهم البنك التجاري الدولي، وهيرميس القابضة، و"سي آي كابيتال"، والقلعة، وطلعت مصطفى، وسوديك .



وأيضا المصرية للاتصالات، و"جلوبال تيلكوم"، و"ابن سينا"، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية، والسويدي، وأوراسكوم كونستراكشون، وجهينة، والقابضة المصرية الكويتية، وسيدي كرير، ومصر لإنتاج الأسمدة، وراية لخدمات مراكز الاتصالات.