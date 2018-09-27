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سيـــاســة
وزيرة الهجرة ونظيرها الأرمينى يزوران القوات البحرية بالإسكندرية
الخميس 27 سبتمبر 2018 05:13 م
جانب من الزيارة
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جانب من الزيارة
بدور إبراهيم
نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، زيارة إلى قاعدة رأس التين البحرية بالإسكندرية للجالية الأرمينية فى مصر، وذلك فى إطار مبادرة "إحنا المصريين الأرمن" للاحتفاء بالجالية الأرمينية.
وبدأت مراسم الزيارة بكلمة للفريق احمد خالد قائد القوات البحرية، رحب فيها بالوفد فى إحدى قلاع القوات المسلحة العريقة, وعرض فيلمًا تسجيليًا يوضح الجهود التى بذلتها القوات البحرية على مدى السنوات الماضية من أجل تطوير قاعدة الإسكندرية البحرية، وكذا الارتقاء بقدرات القوات البحرية المصرية من خلال إدخال وحدات بحرية جديدة ومتطورة إلى الخدمة، فضلاً عن التدريبات المشتركة التى تجريها القوات البحرية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أن القوات البحرية المصرية تحقق المزيد من النجاحات فى ظل رؤية القيادة السياسية من خلال تطويرها لتصبح مصنفة ضمن أقوى عشرة أساطيل بحرية على مستوى العالم ، مشيدة بالدور الذى تقوم به القوات البحرية فى حماية سواحل مصر، والذى يبعث بالفخر بالقوات البحرية والقوات المسلحة المصرية.
وزار الوفد حاملة الطائرات ميسترال والفرقاطة الفريم "تحيا مصر" ، ويخت المحروسة معربين عن سعادتهم بإمكانيات القوات البحرية وبالقطع البحرية الجديدة وعن فخرهم برجال القوات البحرية وقدرتهم فى قيادة وحدات بتكنولوجيا هائلة.
وحضر الزيارة مخيتار هارابيتيان وزير المغتربين الأرميني، والأسقف أشود منتكسيان مطران الأرمن الأرثوزوكس، وسفير أرمينيا بالقاهرة ومحافظ الإسكندرية.
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