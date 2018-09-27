وزير الدفاع يلتقى القائد العسكرى للتحالف الإسلامى العسكرى لمحاربة الإرهاب

وزير الدفاع خلال لقاء القائد العسكرى للتحالف الإسلامى

بدور إبراهيم:



التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالفريق أول راحيل شريف، القائد العسكرى للتحالف الإسلامى العسكرى لمحاربة الإرهاب، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً .



بحث الجانببين خلال اللقاء تطورات الأوضاع والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة التى تشهدها المنطقة ، والجهود الرامية للقضاء على الإرهاب وتحقيق السلام وحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة .



وأشاد القائد العام بالدور الفعال الذى يقوم به التحالف فى أعمال مكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف, مؤكداً على ضرورة التعاون المستمر لمواجهة كل ما يهدد أمن وسلامة منطقة الشرق الأوسط .



من جانبه أعرب القائد العسكرى للتحالف الإسلامى العسكرى لمحاربة الإرهاب، عن تقديره الكامل لمصر, مشيداً بجهود مصر والقوات المسلحة فى محاربة الإرهاب، وخاصة العملية الشاملة ( سيناء 2018) .



حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة .