تقرير أمريكي : مصر أكبر مستورد للبقر والماشية بفضل اللاجئين والجنيه

سمر السيد









تنبّأ تقرير صادر عن علي عبيدي، المستشار الزراعي الأمريكي لدى القاهرة، عن قطاع الثروة الحيوانية ومنتجاتها السنوية لعام 2018 تحت عنوان: "استقرار أسعار لحوم الأبقار المصرية: ارتفاع الاستهلاك والواردات في عام 2019"، أن تظل الحكومة المصرية أكبر مستورد للماشية الحية ولحوم الأبقار في العام المقبل.





ورغم تنبؤات التقرير الذي أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية عنه، مساء يوم الأربعاء، وحصلت "المال" على نسخة منه، بزيادة إنتاج الماشية بالسوق المحلية في العام المقبل 2019 بمعدلات طفيفة ليبلغ نحو 1.94 مليون رأس، مقابل 1.93 مليون رأس في العام الحالي 2018، فإنه سيكون هناك ارتفاع في الواردات إلى 340 ألف رأس، بزيادة 90 ألف رأس على العام السابق عليه.





وقال إن ذلك الصعود في كل من الإنتاج والواردات مدفوع بالاستهلاك المتزايد من لحوم البقر المتزايد في العام المقبل 2019 مرجحًا أن يبلغ 713 ألف طن متري بزيادة 4% مقارنة مع قيمته هذا العام 2018؛ نتيجة النمو السكاني القوي بسبب معدلات المواليد المرتفعة واستمرار تدفق اللاجئين من المنطقة، ولا سيما أن استقرار الجنيه المصري والقدرة على الحصول على العملات الأجنبية يسهل الواردات، وتقوم وزارة التموين والجيش المصري بتوسيع قنوات توزيع لحوم البقر الخاصة بها مما يزيد من حجم لحوم البقر المتاحة بأسعار أقل.





يشار إلى أنه يبلغ معدل النمو السكاني في مصر حاليًّا 2.45%.





ويشير التقرير إلى أن حجم واردات مصر من الماشية، مطلع يناير 2018، سجل نحو 250 ألف رأس لم تختلف عن المعدل الذى كانت قد سجلته فى يناير 2017.





وعلى الجانب الآخر قدر على عبيدي، المستشار الزراعي الأمريكي، حجم الإنتاج المحلي من لحوم الأبقار والعجول في العام المقبل بنحو 373 ألف طن متري، مرتفعًا من 365 ألف العام الحالي، و360 العام الماضي 2017، متوقعًا استيراد نحو 340 ألف بزيادة 20 ألفًا في العام الحالي الذي وصلت فيه الواردات إلى 320 ألف طن.





وخلص إلى أن هناك تزايدًا في الطلب المحلي على اللحوم مع استقرار معدلات التضخم واستمرار الزيادة في عدد السكان، مضيفًا أنه سيتم تلبية زيادة أعداد الذبائح في العام المقبل من خلال واردات الماشية الحية والزيادات المعتدلة في الإنتاج المحلي.





ورجح وصول إجمالي أعداد ما سيتم ذبحه من الماشية في 2019 إلى 1.82 مليون رأس، بزيادة 120 ألف رأس وبنسبة 7% مقارنة بالعام الحالي 2018.





وأضاف أن الحكومة المصرية تسعى لزيادة إنتاج لحوم الأبقار المحلية من خلال زيادة حجم الإنتاج الداخلي ورفع واردات الماشية الحية، مشيرًا إلى أن السياسات التي تحد من ذبح الماشية التي يقل وزنها عن 400 كجم والثيران الأقل من عامين تساعد على دفع الإنتاج المحلي، فضلًا عن أن الحكومة تتحكم في بعض تكاليف المدخلات الخاصة بمنتجات الأعلاف والمزيد من تحفيز الإنتاج.





وتشير تقديرات المستشار الزراعي الأمريكي إلى أن قطيع الماشية المحلي، بما في ذلك الأبقار والجاموس، سيبلغ نحو 9.5 مليون رأس في العام المقبل، قدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر عام 2016 عدد قطعان الماشية بنحو 8.5 مليون، موزعة بين 4.7 مليون بقرة، و 3.8 مليون جاموسة.





وتوقّع صعود حجم الخسائر في الماشية العام المقبل بنسبة 45% عن العام الحالي لتسجل نحو 290 ألف رأس مقارنة مع 200 ألف خلال تلك الفترة نتيجة ارتفاع معدل الوفيات بسبب تفشي الأمراض الجلدية ببعض المحافظات المصرية، لافتًا إلي أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تبنت إجراءات لاحتواء المرض من بينها القيود المفروضة على حركة الماشية بين المحافظات وتوفير اللقاحات والخدمات البيطرية المكثفة في المحافظات المتأثرة، وأفادت الوزارة بأنه تم تطعيم 2.8 مليون رأس منذ يناير 2018.





وأضاف أنه في يونيو 2018 شمل التعديل الوزاري في الحكومة الجديدة تعيين عدة وزراء جدد، من بينهم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، معتبرًا بقاء نائبة وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة في منصبها يوفر استمرارية للمضي قدمًا في المشاريع الحالية لتحسين قطاع الثروة الحيوانية في البلاد وتوسيع إنتاج لحوم الأبقار.





وأشار إلي أن القرار الوزاري 72/2017 الذي تم تبنيه في فبراير 2017 والذي يحظر ذبح الماشية التي تقل أعمارها عن عامين لا يزال ساريًا، مرجحًا أن هذا الإجراء خفض من ذبح العجول، الأمر الذي سيزيد حجم قطيع الماشية ويزيد الإنتاج الإجمالي من اللحم البقري في المستقبل، ومن ثم فإن زيادة المعروض سيساعد في استقرار أسعار اللحوم.



