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سيـــاســة
الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر
الخميس 27 سبتمبر 2018 05:06 م
وزير الدفاع يضع اكليلا من الزهور على ضريح الزعيم الراحل
أخر الأخبار
وزير الدفاع يضع اكليلا من الزهور على ضريح الزعيم الراحل
بدور إبراهيم :
أناب الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة،
الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، للمشاركة فى إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر .
وفى تقليد عسكرى أصيل للوفاء بما قدمه الزعيم الراحل، قام الفريق أول محمد زكى بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس جمال عبد الناصر، وقرأ الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة، كما التقى بأسرة الزعيم الراحل، ونقل لهم تحيات الرئيس.
وأشار الفريق أول محمد زكى، إلى أن ثورة يوليو المجيدة التى حمل لواءها
الرئيس الراحل ستظل نبراساً مضيئاً نسير على دربه، وأن التاريخ المصرى يسطر بحروف من نور ما حققته ثورة يوليو المجيدة من انجازات.
موضحاً أن الشعب المصري الآن بقيادته الحكيمة الوطنية الواعية يصنع مرحلة تاريخية جديدة، من أجل مواصلة مسيرة العطاء والانجازات الوطنية، وبناء مجتمع آمن مستقر يشعر فيه المصريين بالعزة والكرامة .
حضر المراسم عدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل.
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