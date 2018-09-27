EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
المال تنشر أسعار الأسهم الأكثر صعودًا بجلسة اليوم
الخميس 27 سبتمبر 2018 05:37 م
ارتفاع البورصة المصرية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
المال تنشر أسعار الأسهم الأكثر تراجعًا بجلسة اليوم
ارتفاع البورصة المصرية
أسماء السيد:
تنشر "المال" أسعار الأسهم الأكثر صعودًا بجلسة اليوم الخميس أخر جلسات الأسبوع الجاري.
وجاءت كالتالي، أولا سهم العربية للمجالس بسعر 1.2 جنيه، تلاه سهم "الحديثة للمواد العازله – مودرن" بقيمة 0.88 جنيه، ثم العامة للصوامع والتخزين بقيمة 43.46 جنيه، وغاز مصر بقيمة 66.25 جنيه، وأخيرًا وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بقيمة 13.67 جنيه .
بورصة وشركات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا