أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

المال تنشر أسعار الأسهم الأكثر صعودًا بجلسة اليوم

ارتفاع البورصة المصرية
ارتفاع البورصة المصرية
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المال تنشر أسعار الأسهم الأكثر تراجعًا بجلسة اليوم
ارتفاع البورصة المصرية

أسماء السيد:

 تنشر "المال" أسعار الأسهم الأكثر صعودًا بجلسة اليوم الخميس أخر جلسات الأسبوع الجاري.

وجاءت كالتالي، أولا سهم العربية للمجالس بسعر 1.2 جنيه، تلاه سهم "الحديثة للمواد العازله – مودرن" بقيمة 0.88 جنيه، ثم العامة للصوامع والتخزين بقيمة 43.46 جنيه، وغاز مصر بقيمة 66.25 جنيه، وأخيرًا وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بقيمة 13.67 جنيه .

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