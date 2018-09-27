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الإسكندرية
التزكية تحسم انتخابات شعبة تجار الطحينة بغرفة الإسكندرية
الخميس 27 سبتمبر 2018 04:42 م
غرفة تجارة الإسكندرية
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غرفة تجارة الإسكندرية
معتز محمود
حسمت التزكية انتخابات مجلس إدارة شعبة تجار الطحينة والحلاوة الطحينية والحلويات بغرفة تجارة الإسكندرية، على مقاعد مجلس إدارة الشعبة البالغ عددها 21 مقعدًا.
جاء ذلك بعد أن تقدم للترشح على انتخابات مجلس إدارة شعبة تجار الطحينة والحلاوة الطحينية والحلويات، 21 مرشحًا يمثلون النصاب القانونى لمجلس إدارة الشعبة.
وأسفر تشكيل هيئة المكتب لمجلس إدارة الشعبة فى دورته الجديدة، عن استمرار محمد حفني رئيسًا للشعبة، وأحمد محمد فولة نائبًا أول لرئيس الشعبة، وخليل منصور نائبًا ثانيًا للرئيس، وعلي سليمان سكرتيرًا للشعبة.
وفاز بعضوية مجلس الإدارة على عارف، وحنان عبد العزيز، ومحمد فاروق، ومحمد خميس، ومحمد مصطفى، ومحمد أحمد، وعلي المناديلي، وأحمد محمود، وعادل فولة، ويسري نجم.
وتضمنت عضوية المجلس فى دورته الجديدة أيضًا محمد منصور، وقدري جابر، ووفاء خليل، وسامي مصطفى، وجمال عبد العزيز، ومحمد كمال، وأحمد حفني.
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