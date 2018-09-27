توقيع اتفاقية تنفيذ رصيف لتداول السيارات بشرق بورسعيد

الفريق مهاب مميش يوقع الاتفاقيات





بمساحة 600 متر واستثمارات 220 مليون دولار و150 فرصة عمل مباشرة



أمانى العزازي



أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم اليوم توقيع الاتفاقية الإطارية مع ربان "أوليفي دي نوراي"، الرئيس التنفيذي لشركة بولوريه الفرنسية للموانئ والنقل واللوجستيات، لتنفيذ محطة تداول السيارات في شرق بورسعيد الجديدة بمساحة ٦٠٠متر على طول الرصيف الجديد وبنحو ٢٤٠ ألف متر مربع لساحة التداول.



وأشار مميش في بيان له اليوم، إلى أن الاستثمارات المستهدفة من المشروع تصل إلى ٢٢٠ مليون دولار، وتخلق ١٥٠ فرصة عمل مباشرة، و٥٠٠ فرصة عمل غير مباشرة.



وأضاف أن هذا المشروع يعد ضمن المخطط الموضوع للمنطقة في شرق بورسعيد والذي يعتمد على القيمة المضافة والاعتماد على اللوجستيات في هذه المنطقة.



جاء ذلك عقب لقاء الفريق مميش والوفد المرافق للرئيس التنفيذي لشركة بولوريه الفرنسية، في حضور اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الشمالية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأرصفة الجديدة بنسبة كاملة بأعلى المواصفات والمعايير العالمية للأرصفة البحرية في العالم.



وخلال لقائه الوفد الفرنسي أكد الفريق مهاب مميش أن موانئ شرق بورسعيد تعد أحد أهم الموانئ المنافسة للمجاورة لها في شرق المتوسط، خاصة بعد التصميمات التي تمت مراعاتها في بناء الأرصفة وكذلك تعميق الميناء بما يسمح باستقبال أحدث السفن العملاقة على مدار السنوات المقبلة.



ولفت إلى المجهود الذي تقوم به الشركات المصرية في تنفيذ الأرصفة تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمعايير عالمية لموانئ الترانزيت.



وناقش الفريق مميش والرئيس التنفيذي لشركة بولوريه الفرنسية الشريكة مع كبرى التحالفات العالمية "كونسورتيوم" الشركات اليابانية (تويوتا TOYOTA– إن واي كي NYK) آليات التفاوض للحصول على عقد امتياز إنشاء محطة لتداول السيارات RO-RO Terminal في ميناء شرق بورسعيد.



وأشاد الفريق مميش بأداء اللجنة المشتركة بين الجانبين لبحث أفضل سبل التعاقد مع بولوريه الفرنسية، بماتقدمه المنطقة الاقتصادية من مميزات وحوافز استثمارية وكذلك ما تمتلكه الميناء من رؤية مستقبلية للتوسع فضلا عن الظهير الصناعي واللوجستي الكبير.



وأعلن الفريق مهاب مميش أنه تم التوصل لاتفاق مبدئي خلال اللقاء، لتنفيذ المحطة حيث سيتم الإعلان قريبا عن تفاصيله، واصفا أن المستثمر المتعاقد مع المنطقة الاقتصادية خاصة في شرق بورسعيد الجديدة بالمستثمر "الكسبان".



يذكر أن رأسمال شركة بولوريه الفرنسية يبلغ 10.6 مليار يورو، ولديها 54 ألف موظف وتتوسع في العديد من الموانئ في أفريقيا وآسيا وأوروبا.