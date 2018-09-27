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بورصة وشركات
باستبعاد اكتتاب القاهرة للاستثمار .. 700 مليون جنيه قيمة تداولات البورصة اليوم
الخميس 27 سبتمبر 2018 05:34 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
أسماء السيد:
سجلت قيم التداول بالبورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم، أولى جلسات الأسبوع الجاري 700 مليون جنيه فقط، عقب خصم قيمة اكتتاب لسهم شركة "القاهرة للاستثمار والتنمية" بقيمة 1.2 مليار جنيه، في حين بلغت القيمة الإجمالية اليوم 1.9 مليار جنيه .
وأعلنت إدارة البورصة اليوم، تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بقيمة 1.2 مليار جنيه.
وقالت البورصة في بيان للمتعاملين نشر على شاشات التداول، إنه تم تنفيـذ الطرح بعدد 207.2 مليون سهم بنسبة 37.8% من رأس المال المصدر بسعر 6 جنيهات.
ووزع الطرح كالأتي:
- طرح عام لعدد 14,508,132 سهم بنسبة 2.65% من أسهم رأس المال بقيمة 87,048,792 جنيه.
- طرح خاص لعدد 192.750.893 سهم بنسبة 35.19% من أسهم رأس المال بقيمة 1,156,505,358 جنيه.
البورصة المصرية
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