انطلاق معرض The Expo العقاري بالزقازيق.. اليوم

أرشيفية

خالد الأسمر



تنطلق فعاليات معرض the expo العقاري، اليوم الخميس -في السادسة مساءً- والذي سيستمر لمدة يومان بقاعة نادي مصرية بلازا بالزقازيق محافظة الشرقية.



ومن المنتظر أن يحضر المؤتمر لفيف من رجال الأعمال والمهتمين بقطاع العقارات، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.



ويعد معرض the expo العقاري فرصة هامة للتواصل بين كل أطراف عملية بيع وشراء العقارات في مصر.