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بنـــوك
دراسة تتوقع تثبيت المركزى أسعار الفائدة
الخميس 27 سبتمبر 2018 04:08 م
البنك المركزى المصرى
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أحمد الدسوقى
توقعت دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية، تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الموجة التضخمية المتوقعة من تطبيق زيادة أسعار المحروقات والكهرباء والمياه.
وقالت الدراسة، التى حصلت "المال" على نسخة منها، إن "المركزى "بدأ في تحويل سياسته النقدية إلى سياسة توسعية منذ منتصف شهر فبراير 2018، وخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 17.75% و18.75% على التوالي، ومن ثم إلى 16.75% و17.75% في مارس الماضى.
ومن المقرر أن تتخذ لجنة السياسة النقدية قرارها بشأن أسعار الفائدة فى اجتماع يعقد خلال ساعات، بعدما قررت فى آخر اجتماعاتها 20 أغسطس الماضي، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب.
وأكدت أنه من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى انتعاش أرباح المصارف المصرية خلال الفترة المقبلة، والتي تراجعت في الفترة الماضية نتيجة لزيادة أسعار الفائدة بعد تحرير الجنيه.
وأشارت إلى أن المصارف من المرتقب أن تستفيد من زيادة معدلات الإقراض مع خفض الفائدة، فضلاً عن استفادتها من تراجع تكلفة الودائع، مما ينعكس إيجاباً على أرباحها.
وأكدت ان القطاع المصرفي المصري يعد أحد أهم ركائز الإقتصاد بمعدلات سيولة ونوعية أصول وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز العديد من الأزمات، وفي ظل الإصلاحات الإقتصادية الراهنة، تُشير مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري إلى سلامة مالية ومتانة ملحوظة في آداء المصارف المصرية على الرغم من الظروف التشغيلية الصعبة التي كانت تعمل فيها تلك المصارف، كما تعكس مرونة القطاع المصرفي في التعامل مع كافة المتغيّرات المالية والاقتصادية، وتتمتع البنوك المصرية بالسيولة والربحية ونوعية أصول جيّدة، وكفاية في رؤوس الأموال.
البنك المركزى
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