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اقتصاد وأسواق
أجندة مؤتمر تحديث الصناعة عن برنامج تعميق التصنيع المحلى
الخميس 27 سبتمبر 2018 04:19 م
مركز تحديث الصناعة
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«تحديث الصناعة» يطلق برنامجًا قوميًا لتعميق التصنيع المحلى
مركز تحديث الصناعة
أحمد اللاهونى
تتضمن أجندة مؤتمر «تحديث الصناعة» عن البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى، كلمة للمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، ممثلًا عن الصناع، تليها كلمة المهندس حسام فريد، مستشار وزير الصناعة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وينظم مركز تحديث الصناعة، مؤتمرًا صحفيًا، الإثنين المقبل، بمسرح اتحاد الصناعات، لإطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى.
وأوضحت الأجندة -التى حصلت "المال" على نسخة منها- أن الكلمة الثالثة للمهندس أحمد طه، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة للتعريف بالبرنامج، تليها بعد ذلك كلمة المهندس ممدوح عافية، رئيس البرنامج الإقليمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، ثم نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وحرصت الأجندة على تقديم كلمة للمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، يليها بعد ذلك عرض تقديمى لمحتوى البرنامج والقصص الناجة، وإجراء حوار مفتوح.
وتسعى وزارة الصناعة لإحداث تكامل مع جميع الجهات لزيادة الاعتماد على المنتج المحلى، خاصة أن الصناعة المصرية ملتزمة بتطبيق معايير الجودة سواء المحلية أو الدولية.
وقال نصار فى تصريحات سابقة، إن الوزارة حريصة على استكمال جميع محاور إستراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر بالتنسيق والتعاون مع مجتمع الأعمال بهدف تحقيق الأهداف الرئيسية للاستراتيجية والمتوافقة مع رؤية التنمية المستدامة 2030.
وزارة الصناعة والتجارة
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