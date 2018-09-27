إقامة مستشفى إيطالى عالمى ببورسعيد

السفير الإيطالى ومحافظ بورسعيد

بورسعيد - أمانى العزازي:



أكد السفير الإيطالى جيا مباولو كانتيني، أن السياحة الإيطالية لمصر عادت إلى معدلاتها الطبيعية، وأن دولته بصدد دراسة تيسيير خطوط طيران إضافية بين البلدين، تشمل بورسعيد والإسكندرية.



ولفت إلى أن التعاون الإيطالى المصري سيشهد تطورا ملحوظا خلال المرحلة القادمة فى جميع الأنشطة التجارية والسياحية، وتعاظم الاستثمارت الإيطالية فى مصر، وأيضاً سيتم التفاوض على المشاركة فى المشروعات القومية الجارى تنفيذها.



وقال إن بلاده بصدد إقامة مستشفى عالمى على أرض القنصلية الإيطالية ببورسعيد، على مساحة ٤ آلاف متر مربع، تضم جميع التخصصات، وتعتبر امتداداً للمستشفى الإيطالي بالقاهرة، التى تقع على مساحة ١٦ آلف متر، ومن المقرر الانتهاء من المشرع منتصف ٢٠١٩.



وكذلك إعادة استغلال البيت الإيطالى ببورسعيد، ليصبح ملتقي الشعوب للتعاون الفنى والثقافى، وأضاف أن إيطاليا ستتولى إقامة كليتين للتمريض والسياحة والفنادق لرفع مهارات الشباب المصرى، والإعداد الجيد لملف التدريب الفنى.



وقال على هامش زيارته اليوم لبورسعيد، ولقائه بالمحافظ اللواء عادل الغضبان، إن حقل ظهر يعتبر أهم مشروعات التعاون بين الجانبين، والذي تديرة شركة إيني الإيطالية، لافتا إلى أن إيطاليا تركز على مشروعاتها مع مصر فى مجال التنقيب عن الغاز وإنتاجه، وهو مستقبل واعد

وأضاف فى تصريحات لـ "المال، أن هناك مفاوضات بين البلدين وبالتحديد مع وزارة النقل المصرية، للشراكة فى أنشطة بناء وتصنيع السفن والتوسع فى الأنشطة الملاحية، بالتنسيق مع هيئة قناة السويس التى تعتبر أهم ممر مائى فى العالم.



وأوضح أن تنمية النشاط الملاحى بين البلدين، سيعمل على زيادة حجم التبادل التجارى، ولذي يتجاوز حالياً ٥ مليارات يورو، لافتاً إلى أن إيطاليا تعتبر من أوائل الدول الأروبية المصدره لمصر، فيما تستقبل من السوق المصرية الخضر والفاكهة.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن الزيارة هى الرابعة للسفير الإيطالى، وهو دليل على اهتمام إيطاليا بالمدينة التى تحتفظ بأهم كياناتها الأثرية، ممثلة فى القنصلية والبيت الإيطالى.





