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17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
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أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

نظر وقف قبول أوراق أحمد ماهر بانتخابات المهندسين 25 نوفمبر

أحمد ماهر
أحمد ماهر
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 نجوى عبد العزيز:
 
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل  نظر دعوى وقف قبول أوراق أحمد ماهر أحد مؤسسى حركة 6 أبريل، في انتخابات نقابة المهندسين لجلسة 25 نوفمبر المقبل.
طالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار الصادر بقبول أوراق أحمد ماهر في انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة.

اختصمت الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، كلا من نقابة المهندسين وأحمد ماهر بصفته.

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