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سيـــاســة
نظر وقف قبول أوراق أحمد ماهر بانتخابات المهندسين 25 نوفمبر
الخميس 27 سبتمبر 2018 03:43 م
أحمد ماهر
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نجوى عبد العزيز:
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى وقف قبول أوراق أحمد ماهر أحد مؤسسى حركة 6 أبريل، في انتخابات نقابة المهندسين لجلسة 25 نوفمبر المقبل.
طالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار الصادر بقبول أوراق أحمد ماهر في انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة.
اختصمت الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، كلا من نقابة المهندسين وأحمد ماهر بصفته.
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