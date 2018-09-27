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اقتصاد وأسواق
«تحديث الصناعة» يطلق برنامجًا قوميًا لتعميق التصنيع المحلى
الخميس 27 سبتمبر 2018 03:36 م
عمرو نصار
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أحمد اللاهونى
ينظم مركز تحديث الصناعة، مؤتمرًا صحفيًا، الإثنين المقبل، بمسرح اتحاد الصناعات، لإطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى، وفقًا لبسمة خاطر، مساعد رئيس المركز.
ومن المقرر أن يشارك المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة فى مؤتمر إطلاق البرنامج، بحضور رؤساء وأعضاء الغرف الصناعية ورجال الأعمال، وقيادات الوزارة.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن البرنامج يستهدف تحقيق التكامل الصناعى بين غرف الاتحاد، لرفع نسبة المكون المحلى لأكثر من 80%.
وأضاف أن غرفة الصناعات الهندسية لها خبرات متراكمة فى تعميق التصنيع المحلى، وستحاول بقدر الإمكان إفادة جميع الغرف الصديقة بكل خبراتها.
وتسعى وزارة الصناعة لإحداث تكامل مع جميع الجهات لزيادة الاعتماد على المنتج المحلى، خاصة أن الصناعة المصرية ملتزمة بتطبيق معايير الجودة سواء المحلية أو الدولية.
وقال نصار، فى تصريحات سابقة، إن الوزارة حريصة على استكمال جميع محاور استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر بالتنسيق والتعاون مع مجتمع الأعمال بهدف تحقيق الأهداف الرئيسية للاستراتيجية والمتوافقة مع رؤية التنمية المستدامة 2030.
وزارة المالية
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