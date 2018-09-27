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طاقة
نوبل إنرجي: تصدير غاز لوثيان وتمار إلى مصر نهاية 2019
الخميس 27 سبتمبر 2018 03:09 م
غاز طبيعى
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غاز طبيعى
خالد بدر الدين
أعلنت شركة نوبل إنرجى الأمريكية عن بدء تصدير غاز حقلي لوثيان وتمار الإسرائيليين عبر خط أنابيب إلى مصر مع نهاية العام المقبل.
وذكرت وكالة رويترز أنه تم تنفيذ عدة اتفاقيات بما يسمح بنقل غاز الحقلين البحريين - لوثيان وتمار - إلى مصر مع بدء تشغيل حقل لوثيان بنهاية 2019.
وتستحوذ "نوبل إنرجى" مع شركاء آخرين على 39% فى شركة غاز شرق المتوسط، كما تمتلك حصة غير مباشرة في خط الأنابيب بحوالى 10%.
وستدخل شركة نوبل إنرجى مع شركائها لدى إغلاق الصفقة في اتفاق لتشغيل خط الأنابيب واستغلال سعته الكاملة مع ارتفاع تكاليف الاستحواذ بحوالى 200 مليون دولار للدفع عند الإغلاق.
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