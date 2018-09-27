نوبل إنرجي: تصدير غاز لوثيان وتمار إلى مصر نهاية 2019

غاز طبيعى





خالد بدر الدين



أعلنت شركة نوبل إنرجى الأمريكية عن بدء تصدير غاز حقلي لوثيان وتمار الإسرائيليين عبر خط أنابيب إلى مصر مع نهاية العام المقبل.



وذكرت وكالة رويترز أنه تم تنفيذ عدة اتفاقيات بما يسمح بنقل غاز الحقلين البحريين - لوثيان وتمار - إلى مصر مع بدء تشغيل حقل لوثيان بنهاية 2019.



وتستحوذ "نوبل إنرجى" مع شركاء آخرين على 39% فى شركة غاز شرق المتوسط، كما تمتلك حصة غير مباشرة في خط الأنابيب بحوالى 10%.



وستدخل شركة نوبل إنرجى مع شركائها لدى إغلاق الصفقة في اتفاق لتشغيل خط الأنابيب واستغلال سعته الكاملة مع ارتفاع تكاليف الاستحواذ بحوالى 200 مليون دولار للدفع عند الإغلاق.