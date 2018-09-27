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بورصة وشركات
مستثمر يشترى 45 ألف سهم فى الأخوة المتضامنين
الخميس 27 سبتمبر 2018 03:07 م
البورصة المصرية
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رجب عزالدين
أعلنت شركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري، عن شراء العميل رمضان رضا المتولى الشحات، 45 ألف سهم من الشركة بقيمة 72 ألف جنيه.
وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن نسبة مساهمة العميل المشار إليه ارتفعت بعد العملية إلى 5.52 % من أسهم الشركة مقارنة بنحو 4.39% قبلها.
وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.6 جنيه، كما تم التنفيذ بواسطة شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، وتم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
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