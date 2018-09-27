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بورصة وشركات
الحكم في فرض الحراسة على مطاحن جنوب القاهرة والجيزة 29 أكتوبر
الخميس 27 سبتمبر 2018 03:00 م
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة - SCFM
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مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة - SCFM
رجب عزالدين
قالت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، إن دعوى شركة الأهلى للاستثمارات ضدها بخصوص تعيين حارس قضائى تم تأجيلها لجلسة 29 أكتوبر المقبل.
وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن الدعوى المشار إليها المحدد نظرها بجلسة 26 سبتمبر الجارى، أمام المحكمة الاقتصادية تم تأجليها للحكم في 29 أكتوبر بناءً على طلب المدعى.
وأقامت شركة الأهلى للاستثمارات 5 دعاوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، لفرض الحراسة على 5 شركات مقيدة فى البورصة، هى: العامة للصوامع والتخزين، ومطاحن شمال القاهرة، ومطاحن مصر الوسطى، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، ومطاحن ومخابز القاهرة والجيزة.
وقال ياسين تاج ياسين، المستشار القانونى للأهلى للاستثمارات، إن الشركة من المساهمين الرئيسيين بالكيانات الخمسة، لكنها عاجزة عن التمثيل بمجلس الإدارة، بسبب عدم التزامها بالقانون، فيما يتعلق بتحديد مقاعد القطاع الخاص فى الإدارة.
وأضاف فى تصريحات سابقة للمال أن تلك الشركات تتبع القانون 203 لشركات قطاع الأعمال العام، وهو يضع حداً أدنى مقعدين لتمثيل مساهمى القطاع الخاص، موضحاً أن الخطوة التالية لشركته ستكون الدعوة لعقد جمعية عمومية لتشكيل مجلس إدارة جديدة.
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة
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