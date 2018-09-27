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بورصة وشركات
وادي كوم أمبو: مزاد سبتمبر لم يسفر عن بيع قطعة أرض
الخميس 27 سبتمبر 2018 02:41 م
وادى كوم أمبو
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وادى كوم أمبو: مزاد أراضي وضع اليد لم يسفر عن بيع مساحات
وادى كوم أمبو
رجب عزالدين
قالت شركة "وادي كوم أمبو" لاستصلاح الأراضي، إن مزادها العلني -أمس الأربعاء- لم يسفر عن بيع أي مساحة من الأراضي بمحافظة أسوان، حسبما أوضحت في بيان مرسل للبورصة المصرية، اليوم الخميس.
وأقرت الشركة في يناير الماضي، عقد جلسات شهرية دورية لبيع أراضي وضع اليد بالمزاد العلني بمدينة كوم أمبو محافظة أسوان، ابتداءً من الأربعاء الموافق 28 فبراير 2018، ويستمر انعقادها شهريا في الأربعاء الأخير من كل شهر.
وفازت في ديسمبر الماضي بعطاء لاستكمال إنشاء دليل فرعي في توشكى بنحو 44.5 مليون جنيه.
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي
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