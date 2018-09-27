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نقل وملاحة
ميناء غرب بورسعيد يستقبل سفينتى صودا كاوية ورخام
الخميس 27 سبتمبر 2018 02:41 م
ميناء بورسعيد
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ميناء بورسعيد
أمانى العزازي
أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل اليوم الخميس سفينتى بضائع عامة، أولاهما السفينة PEARL-T لتفريغ 3200 طن صودا كاوية بالميناء.
السفينة قادمة من قبرص ومتجهة إلي تركيا، وترفع علم مالطا، ويبلغ طولها 99 مترا والغاطس 5 أمتار.
كما استقبل الميناء السفينة ZAMZAM القادمة من ميناء تركيا والتى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 98 مترا والغاطس 5 أمتار، وذلك لتفريغ 3280 طن رخام.
وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينه من و إلي الميناء وعمليات التفريغ علي الأرصفه.
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