ميناء غرب بورسعيد يستقبل سفينتى صودا كاوية ورخام

ميناء بورسعيد





أمانى العزازي



أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل اليوم الخميس سفينتى بضائع عامة، أولاهما السفينة PEARL-T لتفريغ 3200 طن صودا كاوية بالميناء.



السفينة قادمة من قبرص ومتجهة إلي تركيا، وترفع علم مالطا، ويبلغ طولها 99 مترا والغاطس 5 أمتار.



كما استقبل الميناء السفينة ZAMZAM القادمة من ميناء تركيا والتى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 98 مترا والغاطس 5 أمتار، وذلك لتفريغ 3280 طن رخام.



وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينه من و إلي الميناء وعمليات التفريغ علي الأرصفه.



