EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
أستاذة جلدية: الإكزيما الدهنية أكثر أمراض فروة الرأس انتشارًا
الخميس 27 سبتمبر 2018 02:38 م
مشكلة تساقط الشعر
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
لوريال مصر: 877 مليون يورو لتطوير منتجات العناية بالشعر والبشرة
الإحصاء :0,74٪ انخفاضا فى إجمالى القطن الشعر
أعمال سيد حجاب الشعرية الكاملة بمعرض الكتاب
مشكلة تساقط الشعر
ياسمين فواز
كشفت الدكتورة هدي منيب استاذ أمراض الجلديه بجامعه عين شمس، أن الاكزيما الدهنيه هي المرض الاكثر انتشارا الذي يصيب فروة الرأس، مضيفه أن عددا كبيرا من اطباء الجلديه اتفقوا علي محاولة ايجاد حل طبيعي لها بعيدا عن الكورتزون من خلال الحفاظ علي الفطريات المفيده التي تتوافر داخل فروة الرأس.
وأوضحت منيب خلال المؤتمر السنوي الذي عقدته شركه لوريال مصر للعنايه بصحه الشعر وامراض فروه الرأس اليوم الخميس تحت عنوان: "vichy hair summit”للعام الثالث علي التوالي بحضور ٤٠٠ طبيب من اكبر اطباء الامراض الجلديه في مصر ان الجفاف يصيب فروه الرأس مثل الجلد تماما لذلك يجب الحفاظ علي الفروه من الجفاف الزائد من خلال استخدام تغذيتها بالمستحضرات الطبية السليمة تحت اشراف متخصصين.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا