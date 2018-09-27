أستاذة جلدية: الإكزيما الدهنية أكثر أمراض فروة الرأس انتشارًا

مشكلة تساقط الشعر



ياسمين فواز



كشفت الدكتورة هدي منيب استاذ أمراض الجلديه بجامعه عين شمس، أن الاكزيما الدهنيه هي المرض الاكثر انتشارا الذي يصيب فروة الرأس، مضيفه أن عددا كبيرا من اطباء الجلديه اتفقوا علي محاولة ايجاد حل طبيعي لها بعيدا عن الكورتزون من خلال الحفاظ علي الفطريات المفيده التي تتوافر داخل فروة الرأس.



وأوضحت منيب خلال المؤتمر السنوي الذي عقدته شركه لوريال مصر للعنايه بصحه الشعر وامراض فروه الرأس اليوم الخميس تحت عنوان: "vichy hair summit”للعام الثالث علي التوالي بحضور ٤٠٠ طبيب من اكبر اطباء الامراض الجلديه في مصر ان الجفاف يصيب فروه الرأس مثل الجلد تماما لذلك يجب الحفاظ علي الفروه من الجفاف الزائد من خلال استخدام تغذيتها بالمستحضرات الطبية السليمة تحت اشراف متخصصين.









