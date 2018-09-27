EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
بقيمة 14.4 مليار جنيه.. القطاع المصرفي يعدم ديونًا رديئة خلال عامين
الخميس 27 سبتمبر 2018 02:52 م
البنك المركزي المصري
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
392 مليار دولار حقوق ملكية القطاع المصرفى العربى
دراسة: القطاع المصرفى المصرى يحتل المرتبة الرابعة عربيًا من حيث الأصول
البنوك الكبرى تقود أرباح القطاع المصرفى للتراجع
البنك المركزي المصري
سيد بدر
كشف البنك المركزي المصري، عن أسباب تراجع محفظة الديون غير المنتظمة خلال الفترة الماضية، لتسجل 4.9% إلى إجمالي القروض بنهاية العام الماضي، مقابل 6% في عام 2016 و9.8% في 2012.
وأوضح المركزي، في تقرير الاستقرار المالي الصادر، اليوم الخميس، أن القطاع المصرفي قامت بإعدام ديون رديئة بقيمة 8 مليارات جنيه خلال العام الماضي، و6.4 مليار جنيه خلال العام السابق عليه، وذلك خصمًا على المخصصات التي تم تكوينها في المراحل السابقة وفقًا لتلعيمات البنك.
وأشار إلى أن هذه الخطوة خفضت درجة التعرض لمخاطر الائتمان، التي تمثل 90% من إجمالي الأصول والالتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر للقطاع المصرفي وفقًا للموقف في ديسمبر 2017، وتعد من أهم المخاطر التي يتعرض لها القطاع.
وأضاف أن نسبة المخصصات للقروض غير المنتظمة بلغت 98.3% في نهاية العام الماضي، كما جاء الانخفاض في درجة التعرض لمخاطر الائتمان جزئيًا نتيجة التزام البنوك بتطبيق التعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي للتأكد من مدى كفاية المخصصات.
وتابع: يتجه النصيب الأكبر لمحفظة القروض نحو تمويل المؤسسات بنسبة 72% في حين بلغ نصيب كل من القروض الاستهلاكية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 16% و12% على التوالي في ديسمبر 2017.
وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة نحو 3.9% في محفظة قروض المؤسسات والقروض الاستهلاكية بينما بلغت 11% في قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية ديسمبر 2017، كما بلغ نسبة التعثر بالجزء الممنوح من تلك المحفظة منذ بداية مبادرة البنك المركزي أقل من 1%.
وللحد من مخاطر الائتمان التي قد تنشأ من زيادة حجم تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة فقد قام المركزي بإصدار ضمانة بقيمة ملياري جنيه للشركة المصرية لمخاطر الائتمان مقابل قيامها بإصدار ضمانات للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل تلك الشركات . كما وجه المركزي باستحداث نظام تصنيف داخلي للشركات متناهية الصغر لتقييم جدارتها الائتمانية .
البنك المركزى
المركزى
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا