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اقتصاد وأسواق
تقرير: مؤشر الثقة فى اقتصاد تركيا يهوى لأدنى مستوى
الخميس 27 سبتمبر 2018 02:25 م
الليرة التركية
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الليرة التركية
خالد بدر الدين
أعلن معهد الإحصاءات التركي اليوم الخميس، أن مؤشر الثقة في الاقتصاد تراجع فى سبتمبر الحالى بحوالى 15.4% لينزل إلى 71 نقطة الماضى في أكبر هبوط منذ 10 سنوات بالمقارنة بشهر أغسطس الذى انخفض خلال المؤشر بحوالى 9% ليصل إلى 83.9 نقطة ليسجل أدنى مستوى منذ مارس عام 2009
وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر الثقة الاقتصادي يمثل نظرة مستقبلية اقتصادية متفائلة عندما يتجاوز حاجز 100 نقطة يشير إلى مستقبل متشائم وغامض عندما يقل عن هذا المستوى.
وأعلن معهد الإحصاء أن العجز التجاري لتركيا تراجع فى يوليو الماضى بأكثر من 32.6% على أساس سنوي لينخفض إلى 5.98 مليار دولار، بينما نمت الصادرات بحوالى 11.6% إلى 14.77 مليار دولار وانخفضت الواردات 6.7% إلى 20.59 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وطالب جيرى رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولى جيري رايس السلطات التركية التي تواجه تدهور قيمة عملتها وارتفاع التضخم باتباع سياسات اقتصادية "سليمة" لتحقيق الاستقرار وإن كانت حكومة أنقرة لم تطلب الدعم المالي من الصندوق ولكنه يواصل مراقبة التطورات عن كثب.
وتعصف الأزمة بالليرة التركية التي فقدت نحو 25% من قيمتها في أغسطس ودفعت بالتضخم خلال أغسطس إلى أعلى مستوى منذ 15 عاما.
وأكد جيرى رايس أن جزءا مهما من السياسات الاقتصادية السليمة يكمن في ضمان الاستقلال الكامل للبنك المركزي لمواصلة تفويضه لتحقيق استقرار الأسعار.
ويخشى المستثمرون من أن يكون الرئيس رجب طيب أردوغان يمارس ضغوطا على البنك المركزي المستقل اسميا لعدم رفع معدلات الفائدة من أجل الحفاظ على النمو.
وخسرت الليرة التركية تركيا منذ بداية العام أكثر من 40% من قيمتها، فيما ارتفعت تكلفة التأمين على الديون التركية إلى أعلى مستوياتها منذ 2009، في ظل تدافع شديد لبيع الليرة والسندات السيادية والمصرفية التركية، مما جعلها تتخطى تكلفة التأمين على ديون اليونان التي شهدت أسوأ أزمة مديونية خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وتقدر ديون تركيا للبنوك الأجنبية بنحو 224 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي للتسويات، بينما كشفت بيانات المركزي التركي بلوغ العجز مستوى قياسياً في الربع الأول من العام الحالي بلغ 96% على أساس سنوي.
وتعرضت الأصول التركية لضربة عنيفة عقب تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة بسبب أزمة قس أميركي تحتجزه تركيا، إلا أن أنقرة تميل إلى تحميل الغرب مسؤولية شن "حرب اقتصادية" ضدها.
ويرى العديد من المستثمرين أن الاقتصاد التركي الذي يبلغ حجمه 900 مليار دولار، كان يتجه بالفعل نحو الهاوية حتى قبل القرار الأميركي بمضاعفة الرسوم على صادرات تركية. فسنوات من الانحياز لسياسة "النمو بأي ثمن" جعلت شركات البلد مثقلة بديون بمئات المليارات من الدولارات، وأطلقت العنان لتضخم جامح بلغ 15%، كما خلفت عجزاً في الحساب الجاري من ضمن الأكبر عالمياً تمت تغطيته بالمزيد من القروض.
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