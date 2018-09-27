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استثمار
وزير الرى يشهد ختام المرحلة الأولى من مشروع درء مخاطر الفيضان بأوغندا
الخميس 27 سبتمبر 2018 02:44 م
الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري
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الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري
المال ـ خاص:
شهد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اليوم فى مقاطعة كسيسى، ختام المرحلة الأولى من مشروع درء مخاطر الفيضان بالمقاطعة بحضور الوزير سام سيبتوريش وزير المياه والبيئة الأوغندى.
وأشاد "سيبتوريش" بروح التعاون بين الأشقاء فى مصر وأوغندا وجهود الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الموارد المائية والرى، لدعم منظومة إدارة الموارد المائية والرى فى أوغندا ورفع وبناء قدرات العاملين فى هذا المجال، وكذلك الخبرات الكبيرة لدى مصر فى مواجهة الفيضانات والسيول ودرء مخاطرها والتى كللت اليوم بهذه الاحتفالية بختام المرحلة الأولى من المشروع.
وأعرب محافظ مقاطعة كسيسى عن امتنانه وجزيل الشكر المقدم من أهالى المقاطعة إلى وزارة الرى المصرية والحكومة المصرية على ما قدموه لهم من حماية ضد مخاطر الفيضانات التى يتعرضون لها .
وأكد "عبد العاطى" استمرار التعاون الفنى بين الوزارتين وبدء الإعداد للمرحلة الثانية من المشروع، وكذلك بدء تنفيذ أعمال مشروع إنشاء 5 سدود حصاد مياه الأمطار بمناطق متفرقة فى أوغندا، فضلا عن ما تم تنفيذه من مشروعات الآبار لضمان توفير مياه شرب نظيفة للمواطنين الأشقاء بأوغندا.
جدير بالذكر أن هذا المشروع يأتى ضمن التعاون الثنائى الفنى بين مصر وأوغندا وبناء على طلب من الحكومة الأوغندية لتقديم الدعم من خلال الخبرات المصرية، ونظرا للمخاطر التى تعرضت لها مقاطعة كسيسى على مدار 20 عاما، جراء موجات الفيضانات الكثيفة المتتابعة، والتى يعد من أعنفها موجات فيضانات 2014.
ويذكر أن أعمال اللجان الفنية والتوجيهية المشتركة لمشروعات التعاون الفنى بين مصر و أوغندا قد أنهت أعمالها بالعاصمة الأوغندية كمبالا خلال الفترة 24-25 من الشهر الجارى، وخلصت نتائج الاجتماعات إلى تعزيز التعاون الفنى فى مجال الموارد المائية والرى والبدء فى تنفيذ مشروع إنشاء 5 سدود حصاد مياه أمطار بمناطق متفرقة فى أوغندا، فضلا عن البدء فى الإعداء للمرحلة الثانية من مشروع درء مخاطر الفيضان بأوغندا، بهدف استثمار مخرجات المرحلة الأولى من المشروع وتأكيد أواصر التعاون بين مصر وأوغندا.
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