رئيس هيئة السكة الحديد يشدد على الالتزام بإجراءات السلامة والجودة

محمود محسن:

قام المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد بجولة مفاجئة فى نطاق المنطقة الجنوبية، اليوم الخميس، تفقد فيها عددا من المحطات والمزلقانات وورشة الصيانة والتجهيز اليومى للقطارات بالأقصر، ورافقه فيها المهندس حسين الرشيدى، مدير المنطقة الجنوبية.

وأثناء جولة رئيس الهيئة بورش الصيانة والتجهيز اليومى بالأقصر، تفقد مخرطة العجل الأرضية والمتخصصة فى خرط عجل القطارات، والتى تعد من أحدث ثلاث مخارط عجل على مستوى ورش الصيانة بالهيئة، والتى أسهمت فى سرعة الاستعداد بالعربات فى المنطقة الجنوبية.

واستقل "رسلان" الموتور الخاص بالمرور والتفتيش من محطة الأقصر حتى محطة قنا، وتوقف فى عدد من المزلقانات والمحطات والبلوكات، للتأكد من التزام العاملين بالوظائف الحرجة للسلامة وطوائف التشغيل من تنفيذ إجراءات وتعليمات السلامة، والقيام بمهامهم الوظيفية، وكذلك مراجعة السجلات المعتمدة ذات الصلة بسلامة وأمان مسير القطارات.

وشدد رسلان أثناء الجولة على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والجودة، كما قرر صرف مكافأة فورية لخفير مزلقان لالتزامه بالتعليمات واللوائح، وتنفيذ إجراءات السلامة ليكونوا نموذجا يحتذى به بين زملائهم، وقام بنقل موظف من موقعه لعدم انضباطه فى العمل والتزامه بالتعليمات واللوائح.