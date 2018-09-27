392 مليار دولار حقوق ملكية القطاع المصرفى العربى

اتحاد المصارف العربية

الموجودات بالقطاع العربى تمثل 140% من حجم الناتج القومى العربى



أحمد الدسوقى:



كشفت دراسة إحصائية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية، عن أن حقوق الملكية بالقطاع المصرفى العربى بلغ 392.5 مليار دولار نهاية النصف الأول من العام الحالى، مسجلة تراجعا 1.8% عن نهاية عام 2017.



وقالت الدراسة التى حصلت "المال" على نسخة منها، إن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي، بلغت 3.39 ترليون دولار في نهاية النصف الأول من العام 2018، بزيادة 1.6% عن نهاية عام 2017 تشكل حوالي 140% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي.



وأشارت إلى أن الودائع المجمعة للقطاع المصرفي العربي بلغت 2.14 ترليون دولار (ما يعادل 87% من حجم الاقتصاد العربي)، محققة نموا 1.5 %.



وتشير التقديرات إلى أن حجم الائتمان الذي ضخه القطاع المصرفي في الاقتصاد العربي حتى نهاية الربع الثاني من 2018 بلغ حوالي 1.86 ترليون دولار، وهو ما يشكل نحو 75% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي، محققا نموا 2% عن نهاية عام 2017.



وقالت الدراسة إن هذه الأرقام تدل على المساهمة الكبيرة التي يقوم بها القطاع المصرفي العربي في تمويل الاقتصادات العربية على الرغم من استمرار الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية في عدد من الدول العربية.



