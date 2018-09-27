تأجيل دعوى وقف تنفيذ حل جمعية الإخوان إلى 25 نوفمبر

محكمة

نجوى عبد العزيز



قررت بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من عثمان عناني الممثل القانوني لجمعية الإخوان، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر سواء من رئيس مجلس الوزراء أو وزيرة التضامن بحل أو شطب الجمعية المقيدة برقم 644 لسنة 2013 بسجلات وزارة التضامن، إلى جلسة 25 نوفمبر المقبل.



واختصمت الدعوى ، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن بصفتهما.