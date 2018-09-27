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سيـــاســة
تأجيل دعوى وقف تنفيذ حل جمعية الإخوان إلى 25 نوفمبر
الخميس 27 سبتمبر 2018 02:07 م
محكمة
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قررت بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من عثمان عناني الممثل القانوني لجمعية الإخوان، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر سواء من رئيس مجلس الوزراء أو وزيرة التضامن بحل أو شطب الجمعية المقيدة برقم 644 لسنة 2013 بسجلات وزارة التضامن، إلى جلسة 25 نوفمبر المقبل.
واختصمت الدعوى ، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن بصفتهما.
جماعة الإخوان
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