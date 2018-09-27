محافظ مطروح: مخطط لتطوير شاطئى الغرام وروميل



معتز محمود



قام اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بجولة ميدانية بمدينة مرسى مطروح على عدد من الشواطئ ومتحف روميل لبحث تطوير بعض الشواطئ والمناطق السياحية لتحقيق جذب سياحى للمحافظة يرافقه المهندس تامر سعيد السكرتير العام ومحمد جابر رئيس مدينة مرسي مطروح والقيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة.



حيث تفقد المحافظ شواطئ الغرام وروميل وكليوباترا ومتحف روميل، ووجه بضرورة عمل دراسة شاملة لتطوير شاطئي الغرام وروميل وتجميلهما لزيادة الاقبال السياحى عليهما.



كما وجه بالتنسيق مع وزارة الآثار لوضع لوحات إرشادية بمتحف روميل تضم معلومات عن المتحف ومحتوياته.



من ناحية أخرى تفقد المحافظ منطقة كليوباترا لبحث عمل تطوير وتجديد مياه البحيرة الوسطى بطريق الغرام من خلال دراسة لتوصيل البحيرة بمياه البحر.



واستمع إلى شرح من المهندس ايمن عرفة مدير عام حماية الشواطئ عن الدراسة التى تم وضعها لتوصيل مياه البحر ببحيرة كليوباترا بعمق 4 مترات تحت سطح البحر وبعرض 120 مترا وآليات التنفيذ.



ووجه المحافظ بضرورة تذليل العقبات لتنفيذ المشروع لتحسين جودة مياه البحر بمنطقة كليوباترا.