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بنـــوك
4 بنوك مصرية ضمن أكبر مصارف فى العالم
الخميس 27 سبتمبر 2018 01:59 م
البنوك المصرية
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البنوك المصرية
9.2 مليار دولار مجموع رأس المال الأساسى للأهلى ومصر والتجارى الدولى والعربى الأفرقى الدولى
أحمد الدسوقى:
كشفت دراسة إحصائية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية، عن دخول 4 بنوك مصرية ضمن لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم.
وقالت الدراسة التى حصلت "المال" على نسخة منها، أن البنوك هى :"الأهلى المصرى ، ومصر ، التجارى الدولى ، العربى الأفريقى الدولى ".
وأشارت إلى أن مجموع رأس المال الأساسي في المصارف الأربعة بلغ حوالي 9.2 مليار دولار، كما تدير موجودات بحوالي 147.9 مليار دولار.
تجدر الإشارة إلى دخول البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي ضمن قائمة أفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم لعام 2018، وبلغ مجموع قيمة العلامات التجارية في المصرفين حوالي 556 مليون دولار.
وحصل البنك الأهلي المصري على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في مصر لعام 2018، كما احتل المرتبة الـ319 عالميا بقيمة علامته التجارية البالغة 362 مليون دولار بنهاية العام 2017، محققة نموا 4% عن العام 2016، تلاه البنك التجاري الدولي في المرتبة الثانية محليا والـ456 عالميا.
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