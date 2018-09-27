التموين تستثنى العاملين بالمحافظات الحدودية من شرط الراتب لإضافة المواليد

بطاقة التموين



معتز محمود



أعلن اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، عن موافقة الدكتور على المصيلحى وزير التموين على استثناء العاملين من محافظة مطروح بخصم المزايا المالية المضافة للمرتب بالمحافظات الحدودية من مفردات المرتب عند التقديم، لإضافة أبنائهم على البطاقات التموينية، تيسيرا على المواطنين بالمحافظات الحدودية والنائية وضمانا لوصول الدعم لمستحقيه.



وتقدم محافظ مطروح بالشكر للدكتور على المصيلحى وزير التموين على سرعة الاستجابة ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بالمحافظات الحدودية والنائية على جهوده المستمرة لدعم قطاع التموين بالمحافظة.



ووجه المحافظ بسرعة إخطار الجهات الحكومية بما جاء بموافقة وزير التموين ليتمكن العاملون من إضافة المواليد خلال الفترة المقررة.







