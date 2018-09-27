مشتريات المصريين والعرب تدفع البورصة للصعود بالمنتصف

البورصة المصرية

رجب عز الدين:



واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الطفيفة الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب.



وصعد المؤشر الثلاثيني "egx30" بنسبة 0.2 % عند 14642نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 0.35% عند 698نقطة حتى الواحدة ظهرا.



وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 1.5 مليار جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للشرء بصافى 61 مليون جنيه و192.5 مليون و200 مليون و81 مليونا و4 ملايين جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بصافى 534 مليون جنيه حتى المنتصف.



وسيطر اللونان الأحمر و الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 45 سهما من إجمالى 145سهما متداولا، بينما هبط 67 وبقى 33 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء، على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات العربية والأجنبية، وصعد المؤشر الثلاثيني بنسبة 1.77 % عند 14612نقطة، ومؤشر egx70 بنسبة 0.76% عند 695 نقطة.