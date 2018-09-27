لوريال مصر: 877 مليون يورو لتطوير منتجات العناية بالشعر والبشرة

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ياسمين فواز



أقامت شركة لوريال مصر مؤتمرها السنوى للعناية بصحة الشعر وأمراض فروة الرأس تحت عنوان: “Vichy Hair Summit” للعام لثالث على التوالي وبحضور 400 طبيب من أكبر أطباء الأمراض الجلدية في مصر. يهدف المؤتمر إلى عرض أحدث المستجدات العالمية والابتكارات فيما يتعلق بقطاع العناية الطبية بالشعر وفروة الرأس.



وخلال النسخة الثالثة من المؤتمر، عرض مجموعة من كبار أطباء الأمراض الجلدية على الصعيد العالمي تجاربهم فيما يتعلق بالمستجدات العلمية الأخيرة إلى جانب مناقشة الاتجاهات الحديثة للتقدم المعرفي في هذا الشأن.



من جانبه قال بنوا جوليا –مدير عام لوريال مصر – " إن البحث والتطوير هما جزء لا يتجزأ من بصمتنا الاساسية وأحد أهم ركائز نجاح مجموعة لوريال ،ففي عام 2017، قامت مجموعة لوريال باستثمار 877 مليون يورو في هذا البحث والتطوير من خلال 4000 عالم بمعامل لوريال التى وصل عددها 23 مركز بحثى حول العالم، وهذا يعد أعلى استثمار فى مجال البحث العلمى بمجال مستحضرات التجميل.



وأضاف جوليا "أن لوريال لديها بصمة واضحة فى تقدم الجمال من خلال العلم"، مؤكدا ان هذا الاتجاه هو ما دفع شركة لوريال الى أطلاق برنامج لوريال يونسكو من أجل المرأة فى العلم لدعم المرأة فى مجال العلوم ".



وصرح محمد العربى - مدير عام قطاع مستحضرات التجميل الفعالة بلوريال مصر- قائلاً "أننا في رحلة بحث مستمرة لنتمكن من دعم شركائنا من خلال نقل المعرفة والخبرات العالمية والابتكار بالإضافة إلى دعوة كبار المتحدثين العالميين لعرض تجاربهم وخبراتهم."



وأعرب عربى عن فخره بزيادة عدد الحاضرين حيث بلغ عدد الحضور في العام الأول لانعقاد المؤتمر عام 2016 الى 180 طبيباً واليوم استطاع المؤتمر ان ينال ثقة 400 من أكبر أطباء الأمراض الجلدية لحضور المؤتمر وتبادل الخبرات والمعرفة والابحاث."



يذكر أن الدورة الثالثة من مؤتمر لوريال مصر للعناية بصحة الشعر وأمراض فروة الرأس تحت عنوان “The Hair Summit” تضمن عدد من الجلسات الهامة لأطباء الأمراض الجلدية إلى جانب عرض حالات إكلينيكية من قبل المشاركين وورشة عمل عن الـ Trichoscopy وجلسة عن التسويق الرقمي التي من شأنها مساعدة الأطباء في بناء سمعة إلكترونية بين النظراء والعملاء.



يذكر أن شركة لوريال بدأت نشاطها في مصر عام 2009 وأنشأت مصنع لصناعة منتجاتها قلب العالم العربي عام ديسمبر 2011، ليكون كمركز إقليمياً لتصنيع ولتصدير منتجات لوريال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تساهم شركة لوريال مصر فى خلق فرص عمل تصل إلى 473 موظفا في أربعة أقسام بالإضافة إلى 200 موظف فى المصنع.



ويصل إجمالي نسبة التصدير مصنع لوريال مصر إلى 85% من اجمالي الانتاج المحلي بالإضافة إلى انتاج 80% من المنتجات محلياً.



وتطرح 13 علامة تجارية في السوق المصرية من أصل 34 علامة يتم طرحها في الأسواق العالمية تنتجها من أقسام الشركة الأربعة بما في ذلك لوريال بروفيسينال وكيراستيس وأيسي ولوريال باريس ومايبيلاين نيو يورك وجارنييه ولانكوم وجيورجيو آرماني ورالف لورين وفيكتور ورولف وديزيل وإيف سان لوران وفيشي ولا روش بوزاي.