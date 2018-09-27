مدير عام لوريال مصر: المنتجات الطبية وراء زيادة مبيعاتنا

مدير عام لوريال مصر

ياسمين فواز



أكد بنوا جوليا مدير عام لوريال مصر، أن القرارت الاقتصاديه من تحرير سعر الصرف وغيرها أثرت بشكل مباشر علي استهلاك السوق المحلية.



واوضح مدير عام لوريال مصر أن منتجاتها الطبيه زادت مبيعاتها نظرا لتوصيه الاطباء والصيادله بها، لافتا الي ان الشركه تؤمن باستمرار توافر الفرصه لمزيد من التطور ورفع الوعي وتحسين منتجاتنا لتحقيق بيع تجزئه افضل الفتره المقبله.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي السنوي الذي عقدته لوريال مصر اليوم الخميس للعنايه بالشعر وامراض فروه الرأس تحت عنوان: "vichy hair summit” للعام الثالث علي التوالي بحضور٤٠٠ طبيب من اكبر اطباء الجلديه في مصر.



يأتي ذلك في اطار اهتمام لوريال بأهمية البحث العلمى كركيزة اساسية فى سياسة الشركة، حيث تستثمر المجموعة في مجال الإبتكار والبحث العلمى 870 مليون يورو لصقل مهارات شركائها في القطاع.



كما يهدف المؤتمر إلى نقل الخبرات العالمية ومناقشة آخر الأبحاث والمستجدات التي وصل إليها الطب فيما يخص مجال صحه الشعر وامراض فروة الرأس.