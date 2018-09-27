دراسة: القطاع المصرفى المصرى يحتل المرتبة الرابعة عربيًا من حيث الأصول

القطاع المصرفى

المصارف تستحوذ على 8% من موجودات القطاع العربى و9% من ودائعه

أحمد الدسوقى

قالت دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية، إن القطاع المصرفي المصري يحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية، كما يستحوذ على نحو 8% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، و9% من ودائعه.

واشارت الدراسة التى حصلت "المال" على نسخة منها ، الى أن حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي المصري بلغ 284 مليار دولار (5.1 تريليون جنيه) بنهاية النصف الثاني من العام 2018، مسجلاً نسبة نمو 4.6% عن نهاية العام 2017 ، مضيفا ان الودائع بلغت نحو 198.7 مليار دولار (3.6 ترليون جنيه)، بزيادة 6.3% خلال الفترة نفسها.

وحول القروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص، قالت انها بلغت حوالي 91.1 مليار دولار (1.6 ترليون جنيه) مسجلة نسبة نمو 10.4% عن نهاية العام 2017، وهي أعلى نسبة نمو في الإقراض بين القطاعات المصرفية العربية.

كما بلغ مجموع رأس المال والإحتياطات حوالي 20.3 مليار دولار (363 مليار جنيه) بنهاية الفصل الثاني من العام 2018، بزيادة كبيرة بلغ 12% عن نهاية العام 2017.

وتُشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن البنوك حققت أرباحاً بلغت نحو 2.6 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام 2018.