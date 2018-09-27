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بنـــوك
ارتفاع قروض مبادرة التمويل العقاري إلى 14.5 مليار جنيه بنهاية يونيو
الخميس 27 سبتمبر 2018 01:44 م
التمويل العقارى
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التمويل العقارى
سيد بدر
قال البنك المركزي المصري، إن محفظة التمويل العقاري ضمن مبادرة المركزي لتمويل محدودي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل سجلت 14.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018، وفقًا لتقرير الاستقرار المالي الصادر، اليوم الخميس.
وأشار إلى أنه أصدر العديد من المبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية وزيادة نمو التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها، في إطار سعيه لتدعيم الوساطة المالية التي يقوم بها القطاع.
وخصص المركزي في 2013 مبادرة لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل بقيمة 10 مليارات جنيه، بفائدة ميسرة لتنشيط التمويل العقاري ومساندةا لفئات الأقل دخلا، وخصص لها 10 مليارات جنيه أخرى، بينما ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان المركزي سيرفع حد المبادرة بعد انتهاء هذا المبلغ أم لا.
التمويل العقاري
البنك المركزى المصرى
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