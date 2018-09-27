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سيـــاســة
السيسي يبحث مع بنيامين نتنياهو سبل إحياء عملية السلام
الخميس 27 سبتمبر 2018 01:26 م
السيسي يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي
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السيسي يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي
المال - خاص
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بمقر إقامته بنيويورك، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد بحث سبل إحياء عملية السلام.
وأكد الرئيس على أهمية استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لحل الدولتين والمرجعيات الدولية ذات الصلة، مشيراً إلى ما ستسهم به التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية في توفير واقع جديد بالشرق الأوسط تنعم فيه جميع شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية.
وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعرب من جانبه عن تقديره لدور مصر الهام في الشرق الأوسط وجهودها في مكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة.
إسرائيل
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