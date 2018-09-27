محافظ مطروح يتفقد مكتبة مصر العامة ومتحفى الآثار والتراث



معتز محمود



تفقد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، مكتبة مصر العامة ومتحف التراث والمتحف الإقليمي للآثار يرافقه المهندس تامر سعيد السكرتير العام وسحر صابر مدير مكتبة مصر العامة والقيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة.



حيث تفقد المحافظ أقسام المكتبة والقاعات الخاصة بالدورات التدريبية للغات وقاعة المؤتمرات الرئيسية وأثني المحافظ علي الدور الذى تقوم به المكتبة بنشر الثقافة لأبناء المحافظة مؤكداً علي الحفاظ علي هذا المبني الحضاري للمكتبة.



كما تفقد متحف التراث الذي يمثل التراث البدوي لأهالي البادية ويبرز العادات والتقاليد لابناء مطروح والطقوس التي تشتهر بها المحافظة في الأفراح والمناسبات العامة.



ووجه الغرابلى بالتنسيق ومديرية التربية والتعليم لعمل رحلات لطلاب المدن الأخرى لزيارة مكتبة مصر العامة بمدينة مرسى مطروح لغرس القيم الثقافية فى أبنائنا الطلاب.



كما تفقد متحف اثار مطروح الذي يحتوي علي 1000 قطعة أثرية ويمثل مختلف الحضارات الفرعونية والرومانية واليونانية والآثار القبطية والإسلامية ويحكي تاريخ المحافظة علي مر العصور.



بالاضافة الى أهمية المتحف الذى يعد خطوة مهمة لنشر الوعي لأبنائنا الشباب بأهمية الاثار وقيمتها مما يساهم بشكل كبير في إلقاء الضوء على المواقع الأثرية بمطروح لاستعادة حركة السياحة الوافدة ولكي يعرف العالم تاريخ أجدادنا الذي ينظر اليها العالم بأهمية بالغة.



ووجه محافظ مطروح بتدريب وتأهيل العاملين بالمتحف على التحدث بلغات مختلفة لاستقبال الوفود الاجنبية.