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ميدو: سيرتي الذاتية في كتاب حلمي الكابوس قريبًا
الخميس 27 سبتمبر 2018 01:16 م
أحمد حسام ميدو
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أحمد حسام ميدو
أحمد صبرى
قال أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق والمحلل الرياضي، إنه فى القريب سيخرج إلى النور كتاب من تأليفه عن نفسه يشرح فيه مسيرته الكروية واحترافه، ونشر بعض الورقات فى بروفة الكتاب بخط اليد أرفقها بتغريدته.
وأضاف ميدو، فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة "تويتر": "يتحدثوا بالإسبانية فيما بينهما لا أفهم بما يهمسون ولكني متأكد بأنهم معجبون بي!! ولَم لا فأنا ميدو!!! مقتطفات من كتابي الذي أكتبه بنفسي سيخرج إلى النور قريبًا إن شاء الله!! #حلمي_الكابوس".
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