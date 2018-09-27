EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
أستاذ ذكورة وعقم: مستمرون فى التوعية بقدرة مرضى السرطان على الإنجاب
الخميس 27 سبتمبر 2018 01:10 م
الحمل
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
انطلاق الحملة الشاملة لاكتشاف فيروس سي أول أكتوبر
الحمل
المال- خاص
قال الدكتور مدحت عامر، استاذ الذكورة والعقم بطب القصر العينى، ورئيس الجمعية المصرية للصحة الإنجابية، إن مرضى السرطان أصبح لديهم القدرة على الإنجاب.
وأضاف عامر الذى يرأس مجلس إدارة مستشفى أدم الدولى، أن الجمعية تعمل على التوعية المستمرة بأن مرضى السرطان يمكنهم العمل على تجميد النطف، والبويضات، بما يمكنهم من الإنجاب
وشهد المؤتمر الخامس لأمراض الذكورة والعقم، الذى عقد تحت رعاية الجمعية المصرية للصحة الإنجابية، مؤخراً، استعراض أحدث الأبحاث العلمية العالمية، والطرق التشخيصية والعلاجية، ونقلها إلى الأطباء المصريين للارتقاء بمستوى وكفاءة الخدمات الصحية.
وأعلن عامر أن المؤتمر تناول بالبحث والدراسة التقنية الحديثة المستخدمة فى عمليات الإنجاب، عن طريق الحقن المجهري.
وتناول المؤتمر مراجعة الأبحاث لتجنب الأخطار النادرة الحدوث فى نظم الجودة المتبعة فى معامل أطفال الأنابيب، واستعرض المستجدات بشأن أساليب التجميد التى تزيد نسب نجاحها من سنة إلى أخري.
كما تناول اهتماما خاصاً ببحث أسباب وعلاج الفشل المتكرر لعملية الحقن المجهرى مثل تقدم السن، ووجود مشاكل فى بطانة وتجويف الرحم، مثل بعض الالتصاقات، ووجود مشاكل فى الكروموسومات، أو الجينات لدى الزوجين، وكذلك بعض الأسباب المناعية التى قد تؤثر على علاقة الجنين ببطانة الرحم، ووجود عيوب تشريحية فى الرحم مثل بعض الآورام الليفية، التى يفضل استئصالها طبقا لشروط معينة مثل الحجم ومكان وجودها.
وقال الدكتور وليد حامد، سكرتير الجمعية المصرية لرعاية الصحة الإنجابية، إن الأوراق البحثية للمؤتمر تضمنت حالات تكيس المبايض، وكيف أنه لا يحول دون الحصول على بويضات، بل يوفر احتمالية الحصول على بويضات أكثر.
وقال الدكتور حسام الدين فاهم، استشارى النساء والعقم والحقن المجهرى، إن المؤتمر تناول بالبحث والدراسة مجال تجميد أنسجة المبيض والبويضات، والنجاحات الكبيرة التى تحققت فى طرق زيادة فرص نجاتها.
وأضافت الدكتورة مها الشاهد، رئيس قسم النساء والعقم والحقن المجهرى، بمستشفى أدم الدولى، أن المؤتمر خصص جلسة لمناقشة مشاكل السيدات فوق الـ 40، والتى لا تتوقف فقط عند وجود ضعف فى مخزون التبويض، ولكن لوجود مشكلة فى جودة البويضات أيضا، لذا تم استحداث بروتوكولات متطورة للتنشيط، كما ابتكرت تقنيات جديدة لفحص الأجنة كرموسومياً قبل نقلها للرحم، ومع توافر معمل وأخصائيى أجنة لهم خبرة طويلة ثبت أن ذلك يعزز فرص زيادة نسب النجاح فى الحقن المجهرى للحالات التى تجاوزت سن الأربعين.
كما ألقت أبحاث المؤتمر مجددا الضوء على أهمية الالتزام بضوابط تناول الفيتامينات، وبعض المكملات الغذائية لتحسين كفاءة البويضات، وكفاءة الرحم، ما يساهم فى تحسين النتائج.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا